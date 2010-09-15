Верховную Раду предупреждают, что есть риск заиграться

Сценарий продления каденции нынешнего состава Верховной Рады Украины до 2015 года является маловероятным. Такое мнение в опросе, проведенном Центром политического консалтинга, выразили эксперты Денис ДЕНИСЕНКО, Игорь ЖДАНОВ, Андрей ЗОЛОТАРЕВ и Юрий ЯКИМЕНКО.

Так, по словам Ю.Якименко, поскольку даже в случае принятия Конституционным Судом соответствующего решения об отмене политреформы, возвращения к редакции Конституции 1996-го года не будет, следовательно нет никаких оснований для продления срока полномочий парламента.

«Скорее наоборот, в этом случае может появиться проблема проведения внеочередных парламентских выборов. В то же время, современная композиция, которая сформировалась в парламенте, удовлетворяет власть, потому политических интересов, которые были бы направлены на внеочередные выборы у нее также особо нет», - рассказал эксперт.

Идею продления сроков каденции Верховной Рады до 2015 года И.ЖДАНОВ и А.Золотарев считают политической взяткой, типичным проявлением политической коррупции ради продления срока президентских полномочий.

«Конституционные изменения, которые сейчас обсуждаются в украинском политикуме, направлены на то, чтобы большая часть властных полномочий в государстве отошла Президенту. В случае, если будет реализовываться сценарий принятия конституционных изменений в парламенте, конечно же, появляется вопрос - зачем депутатам голосовать за эти изменения, обрезать самим себе полномочия и отдавать их другому политическому субъекту. При таких условиях, почему бы им не получить в виде бонуса за лояльность дополнительное трехлетнее пребывание в ВР», - отметил И.ЖДАНОВ.

В свою очередь А.Золотарев предостерег народных избранников: «На фоне попыток установить президентское самодержавие это выглядит как явный перебор. Депутаты должны понимать, что существует риск заиграться в большие политические игры. К тому же, нет никаких гарантий, что, продлив срок своих полномочий и укрепив свою власть, Президент не устроит разгон парламента ради установления еще более удобного формата соотношения сил внутри ВР».

Говоря о возможности продления каденции парламента до 2015 года, по мнению Д.Денисенко, нельзя не учитывать, как именно воспримут это решение международные организации, которые имеют большое влияние на правительства своих стран или финансируются этими правительствами.

«Например, Владимир ПУТИН в России, перед тем, как установить жесткую вертикаль власти, в первую очередь рассчитался с западными кредиторами, в частности с Парижским клубом. Имея такое количество долгов, нашему Правительству вряд ли удастся избежать согласования своих действий с правительствами стран, которые являются донорами МВФ. А они, в свою очередь, скорее всего будут не в восторге от такой идеи, - отметил эксперт. – К тому же, даже при условии успешной попытки увеличить срок полномочий Верховной Рады, согласно действующего законодательства этот парламент может проработать лишь до 2012 года».

И.ЖДАНОВ убежден, если оценивать достоверность прохождения конституционных изменений через парламент, она достаточно высока, ведь много «тушек», которые присоединились к коалиции прекрасно понимают, - их политическая карьера практически закончилась и им будет крайне сложно еще раз избраться в парламент и объяснить свою позицию избирателям.

Также не исключено, что обсуждение сценария продления каденции Верховной Рады - лишь информационный «вброс» с целью отвлечь внимание общества от неотложных проблем, в частности, от повышения цен на газ для населения, счета за который придут гражданам Украины уже в октябре, считает Д.Денисенко. По его словам, возможно, именно таким способом власть решила выдумать новый громоотвод для массового недовольства.

«Поскольку Президент и Кабмин – «священные коровы» украинской политики, и их трогать нельзя, на роль «козла отпущения» назначен парламент, который несет коллективную ответственность в глазах потребителя. Месидж может быть таким: «Посмотрите, они во всем виноваты, более того, они еще и продляют свои полномочия!». Таким образом, путем переключения информационных акцентов, власть, возможно, пытается избежать негатива, связанного с ухудшением экономических условий в стране», - подчеркнул эксперт.

Подытоживая все вышесказанное, А.Золотарев отметил: «Идея продления полномочий парламента до 2015 года в пакете с семилетним президентским сроком ничего общего ни с Конституцией, ни с правом не имеет. Это чистой воды правовой позитивизм – «что хочу, то и делаю».