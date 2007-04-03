Министр обороны обратился к Януковичу как гражданин

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает премьер-министра Украины, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА пойти на досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после совещания Президента Виктора ЮЩЕНКО с руководителями силовых ведомств.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что хочет высказать свою позицию как гражданин. Он выразил поддержку действиям Президента относительно досрочного прекращения полномочий Верховной Рады, отметив, что его права как гражданина были нарушены, когда депутаты начали переходить в коалицию.

Министр выразил убеждение, что после того, как Президент подписал Указ, огромная ответственность лежит лично на премьер-министре. «Для того чтобы в стране было спокойствие, я бы рекомендовал Виктору Федоровичу, несмотря на его отношение к этому Указу, принять этот вызов и идти на выборы. Я уверен в том, что Партия регионов будет иметь достойный показатель по итогам выборов, и будет достойно представлена в парламенте», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что такая позиция премьер-министра повлияет положительно на ситуацию в стране: “Не будет этих акций, не будет фактов сопротивления на уровне местной власти, и страна достойно выйдет из этого политического конфликта”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.