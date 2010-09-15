Портнов объяснил, почему Янукович ликвидировал военные суды

Заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ПОРТНОВ заявляет, что ликвидация военных судов имеет целью обеспечить конституционный принцип независимости судей при осуществлении правосудия.

Об этом говорится в его комментарии, размещенном на сайте Президента, относительно подписанного сегодня указа главы государства «О ликвидации военных апелляционных и военных местных судов».

Кроме того, по мнению чиновника президентской канцелярии, такой шаг также соответствует европейским стандартам системы правосудия.

«Существование военных судов нарушало требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права человека на справедливое судебное разбирательство, что неоднократно отмечал Европейский суд по правам человека в своих решениях», - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ «О ликвидации военных апелляционных и военных местных судов».