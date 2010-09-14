Партия регионов определилась с кандидатами в Харьковской области

Пария регионов определилась со списком кандидатов в депутаты по мажоритарным избирательным округам в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя Харьковской областной организации Партии регионов Елена ОЛЕШКО.

Она отметила, что это, в основном, будут известные и опытные люди. Е.ОЛЕШКО добавила, что сейчас проходит доработка списка кандидатов в депутаты, которые будут избираться по пропорциональной системе.

Е.ОЛЕШКО также сообщила, что официальное выдвижение кандидатов в депутаты по спискам, а также кандидатур на должности сельских, поселковых и городских председателей состоится 27 сентября на конференции областной, городской и всех районных партийных организаций Партии регионов. Регистрация этих кандидатов запланирована на 29 сентября. Список же кандидатов в депутаты по мажоритарным округам будет сформирован с 1 по 4 октября.

Заместитель председателя ХОО ПР отметила, что в Харьковской области между кандидатами в депутаты по мажоритарным избирательным округам и кандидатами в депутаты, которые будут избираться по списку, не будет острой конкуренции, поскольку совет партии ведет консультации со всеми желающими выдвинуть свою кандидатуру и, как правило, находит общее решение.

Более того, по словам Е.ОЛЕШКО, они «совместно будут работать» на каждом избирательном округе.

«Мы на своем совете приняли решение, что наши кандидаты в депутаты по мажоритарным округам будут работать вместе с кандидатами в депутаты по списку. То есть, фактически, не один кандидат на округе будет работать, а вдвоем: мажоритарщик и кандидат в депутаты, который идет по списку», - сказала она.

По словам Е.ОЛЕШКО, после местных выборов количество депутатов всех уровней в Харьковской области по сравнению с местными выборами 2006 года сократится на 374 депутата.

Е.ОЛЕШКО, подытоживая, выразила уверенность, что предвыборная кампания в Харьковской области «пройдет без срывов».