Янукович и Назарбаев почтили память погибших на войне и от Голодомора

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Парке Славы в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Вместе с главами государств в церемонии приняли участие ветераны и представители общественности.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

В.ЯНУКОВИЧ и Н.НАЗАРБАЕВ также почтили память жертв Голодоморов в Украине. Президенты поставили горшочки пшеницы со свечами к памятному знаку Мемориала памяти жертв Голодоморов в Украине.