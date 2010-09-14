Янукович и Назарбаев почтили память погибших на войне и от Голодомора
20:09, 14 сентября 2010Политика
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Состоялись торжественные церемонии
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Парке Славы в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Вместе с главами государств в церемонии приняли участие ветераны и представители общественности.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
В.ЯНУКОВИЧ и Н.НАЗАРБАЕВ также почтили память жертв Голодоморов в Украине. Президенты поставили горшочки пшеницы со свечами к памятному знаку Мемориала памяти жертв Голодоморов в Украине.
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