Литвин знает, как взяться за Конституцию, «каким бы ни было решение КС»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что к внесению изменений в Конституцию необходимо подходить очень взвешенно, каким бы не было решения Конституционного Суда по политической реформе 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время брифинга.

По словам В.ЛИТВИНА, все понимают, что внесение изменений в Конституцию имеет важный характер, и поэтому этот вопрос будут связывать исключительно с политической тематикой.

«Независимо от решения Конституционного Суда, нам нужно спокойно, взвешенно и, исходя из интересов Украины и народа, обсудить эту проблему», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, это должны делать эксперты и научные работники, поэтому он выступает за создание соответствующей рабочей группы.

Отвечая на вопрос, как он относится к идее главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА создать конституционный совет, В.ЛИТВИН отметил, что это будет зависеть от того, будет ли ликвидирован конституционный совет, созданный предыдущим главой государства.

При этом спикер отметил, что в состав конституционного совета обычно входят уважаемые люди, которые могут выразить свое отношение к уже определенным наработкам.

«А для того, чтобы наработать то, что можно обсуждать, нужно создать рабочую группу, которая бы наработала соответствующий проект документу», - считает председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222 – IV.

Соответствующее представление поступило от 252 народных депутатов.

2 сентября министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Министерство юстиции Украины направило в КС свое заключение о наличии оснований для отмены изменений, внесенных в Конституцию в 2004 году.

«Мы получили запрос от КС и я поставил свою подпись под точкой зрения, которая касается возможности принятия решения относительно неконституционности закона, которым вносились изменения в Конституцию», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.