Янукович поедет на Прикарпатье
Президент проведет совещание по туризму
На Прикарпатье Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание по развитию туризма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации ее председатель Михаил ВЫШИВАНЮК. По его словам, в Ивано-Франковской области в конце сентября – в начале октября этого года состоится совещание по вопросам развития туризма в Карпатском регионе с участием Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.
Он также сообщил, что Ивано-Франковская область включена в национальную программу по подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года. Председатель облгосадминистрации поручил соответствующим управлениям предложить свое виденье развития туризма, а также внести предложения во внесения изменений в законы Украины по этому вопросу.