Янукович поедет на Прикарпатье

На Прикарпатье Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет совещание по развитию туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации ее председатель Михаил ВЫШИВАНЮК. По его словам, в Ивано-Франковской области в конце сентября – в начале октября этого года состоится совещание по вопросам развития туризма в Карпатском регионе с участием Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА.

Он также сообщил, что Ивано-Франковская область включена в национальную программу по подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года. Председатель облгосадминистрации поручил соответствующим управлениям предложить свое виденье развития туризма, а также внести предложения во внесения изменений в законы Украины по этому вопросу.