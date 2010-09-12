Завтра Янукович будет в Брюсселе

20:30, 12 сентября 2010
Политика
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Президент встретится з президентом ЕС

Завтра, 13 сентября, президент Украины Виктор Янукович совершит рабочий визит в Брюссель (Бельгия), где проведет встречи с руководством Европейского Союза, сообщает пресс-служба главы государства.

Планируется, что во время визита глава государства встретится с президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

Стороны планируют обсудить ключевые вопросы взаимоотношений Украины и Европейского Союза.

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