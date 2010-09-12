Завтра Янукович будет в Брюсселе
20:30, 12 сентября 2010Политика
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Президент встретится з президентом ЕС
Завтра, 13 сентября, президент Украины Виктор Янукович совершит рабочий визит в Брюссель (Бельгия), где проведет встречи с руководством Европейского Союза, сообщает пресс-служба главы государства.
Планируется, что во время визита глава государства встретится с президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем и президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.
Стороны планируют обсудить ключевые вопросы взаимоотношений Украины и Европейского Союза.
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