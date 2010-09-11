Ющенко взял в свою партию «двух достойных»

Лидер общественной инициативы "Обновление страны", экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и экс-председатель "Укрспецэкспорта" Сергей БОНДАРЧУК вступили в партию "Наша Украина".

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании политсовета партии лидер “Нашей Украины” Виктор ЮЩЕНКО зачитал заявления В.НАЛИВАЙЧЕНКО и С.БОНДАРЧУКА о поступлении в партию.

Он дал высокую оценку новым членам партии. "Я просил бы принять этих достойных людей в наши ряды, дать этим сигнал об обновлении наших рядов. Дать Совету, в том числе съезду, провести мобилизационную работу, особенно по тем фигурам, которые хорошо зарекомендовали себя и все делали для развития страны", - отметил В.ЮЩЕНКО.

Решение о вступлении в партию В.НАЛИВАЙЧЕНКО и С.БОНДАРЧУКА было принято единогласно.