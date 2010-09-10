Еще 8 депутатов перешли к ПР в Тернопольском облсовете

Народный депутат, председатель Тернопольской областной организации Партии регионов Орест МУЦ заявляет, что еще до начала местных выборов или сразу после их завершения в Тернопольском областном совете будет создано новое провластное большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

По словам О.МУЦА, кроме 18 депутатов, которые 8 сентября вошли в состав провластного межфракционного объединения в облсовете «Стабильность и реформы», членами объединения стали еще 8 депутатов.

При этом О.МУЦ утверждает, что провластное большинство в облсовете формируется демократическим путем. «Каждый день проходят собеседования с депутатами относительно вступления в межфракционное объединение, и оно состоит уже из 40 депутатов», – сказал О.МУЦ.

Он также выразил убеждение, что депутаты областного совета, которые занимают государственные должности, обязаны поддержать программу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА или же написать заявление об увольнении.

«Нелогично, когда сидит на сессии председатель райгосадминистрации или заместитель и осуждает власть. Нелогично, когда из 50-ти депутатов фракции ВО «Свобода» 10 государственных чиновников, 2 из них работают в обладминистрации, а некоторые работают заместителями, скажем в Центре занятости. Придя на сессию, они должны осуждать правительство, которое они представляют? Или программу своего Президента, которую они обязаны выполнять? Но не будьте циничными, напишите заявление об увольнении, и мы будем гордиться, что у нас есть такие демократы», – сказал О.МУЦ.

По словам народного депутата, он не видит негатива в том, что чиновник из той же фракции ВО «Свобода» войдет в состав межфракционного объединения «Стабильность и реформы», оставаясь в рядах своей партии и фракции. По мнению О.МУЦА, это лишь будет означать, что этот депутат как государственный чиновник поддерживает курс правительства и Президента.

«Что здесь плохого? Если же не согласен – то напиши заявление. Из фракции ВО «Свобода» 20 успешных бизнесменов. Они же должны поддержать правительство и государство», – считает председатель облорганизации Партии регионов.

В то же время он отказался ответить на вопрос, есть ли среди тех 8 депутатов, которые написали заявления о вступлении в межфракционное объединение, представители ВО «Свобода».

«Мне некорректно говорить за них. Эти люди, которые вступили в «Стабильность и реформы», не будут стесняться. Они сами объяснят в областном совете, почему, кроме своих фракций, решили представлять и межфракционное объединение», – заверил О.МУЦ.

Как сообщал УНИАН, во время сессии облсовета 8 сентября было объявлено, что все 5 членов фракции Блока Литвина, 12 из 20 депутатов фракции «Единый Центр» и один депутат из фракции «Наша Украина» вступили в межфракционное объединение «Стабильность и реформы», в состав которого до этого входили лишь депутаты из фракции Партии регионов.

В тот же день Тернопольский облсовет в обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины и Генеральной прокуратуре Украины заявил, что «руководство областной организации Партии регионов и областной государственной администрации оказывают давление на авторитетных людей во всех районах области» и вынуждают их баллотироваться на местных выборах от Партии регионов.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы депутатов Тернопольского облсовета состоялись 15 марта 2009 года. В новоизбранном облсовете ВО «Свобода» получила 50 мандатов, партия «Единый Центр» – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия «Народный Союз Наша Украина» – 8, Блок Литвина – 5. Депутаты от БЮТ вскоре отказались от своих мандатов, поэтому сейчас в облсовете 108 депутатов.