18 депутатов перешли к ПР в Тернопольском облсовете

В Тернопольском областном совете все 5 членов фракции «Блока Литвина», 12 из 20 депутатов фракции «Единый центр» и один депутат из фракции «Наша Украина» (председатель Густинской райгосадминистрации – УНИАН) вошли в межфракционное объединение «Стабильность и реформы», в состав которого до этого входили лишь депутаты из фракции «Партии регионов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания облсовета сообщил председатель фракции Партии регионов Петр ГОЧ, передав председателю облсовета соответствующие заявления новых участников объединения.

Сразу после этого председатель облсовета Алексей КАЙДА по требованию депутатского корпуса зачитал фамилии тех, кто вступил в объединение.

Вскоре фракция ВО «Свобода» распространила заявление, назвав поступок депутатов, которые вступили в межфракционное объединение, созданное Партией регионов, предательством интересов избирателей.

«Сегодня мы видим, как оккупационный режим ЯНУКОВИЧА дошел до Тернопольщины и показал истинное лицо части депутатского корпуса облсовета. Вступление депутатов в провластное межфракционное объединение расцениваем как предательство территориальной общины и интересов края. Оказалось, что между Партией регионов, “Единым центром”, Блоком Литвина и даже “Нашей Украиной” мало разницы. Тушкование и массовый переход в провластную коалицию представителей тех партий, которые еще вчера били себя в грудь и называли себя патриотами-демократами, свидетельствует об их продажности и конъюнктурности», – отметил в заявлении председатель фракции ВО «Свобода» в Тернопольском областном совете Олег СИРОТЮК.

Как сообщал УНИАН, межфракционное объединение «Стабильность и реформы» в областном совете было создано в марте 2010 года. В его состав входили 14 депутатов фракции Партии регионов. Ее уполномоченным является руководитель фракции П.ГОЧ.