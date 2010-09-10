В «Борисполе» задержали женщину с партией кокаина на более чем 3 млн. грн

Партию кокаина, который пыталась ввезти в Украину 20-летняя россиянка, задержали пограничники и таможенники в аэропорту «Борисполь».

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной таможенной службы, найти контрабанду во время выгрузки на ленту багажа пассажиров самолета, который прибыл из Парижа, помог натренированный на поиск наркотиков пограничный пес.

Стражи порядка обратили внимание, что молодая женщина, которая забрала подозрительную сумку, пыталась выйти из аэропорта через полосу упрощенного контроля «зеленый коридор». Путешественницу пригласили для углубленной проверки ее вещей. В сумке обнаружили спрятанные за фальш-стенкой 2 килограмма белого порошка. Экспресс-тест показал, что это - кокаин. По оценкам экспертов, стоимость находки на черном рынке составляет 3 млн. 120 тыс. грн.

Таможенники возбудили уголовное дело за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах.