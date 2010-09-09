Мелихова: в Киевсовете произошел рейдерский захват фракции БЮТ

Сегодня, 9 сентября, во время внеочередного заседания Киевского городского совета, на котором рассматривался вопрос ликвидации районных советов, состоялся рейдерский захват фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии председателя фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ.

В частности, она заявила, что секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ не зачитал заявление депутатов фракции БЮТ об исключении депутатов, которые на прошлом сессионном заседании Киевсовета проголосовали за ликвидацию районных советов в столице. “Вместо того, секретарем Киевсовета было озвучено другое заявление от самоназначенного председателя фракции, в котором речь шла о назначении нового руководства фракции”, - рассказала Т.МЕЛИХОВА.

Она отметила, что “руководство псевдо-БЮТ полностью поддержало руководителя КГГА Александра ПОПОВА, назвав его выступление «блестящим». Практически все депутаты, которые вошли в группу, нарушившую решение политсовета Блока Юлии Тимошенко о неподдержке ликвидации райсоветов, поддержали позицию А.ПОПОВА и Партии регионов”.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Киевский городской совет обратился в Верховную Раду относительно внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» по поводу возможности ликвидации районных советов в столице. За такое обращение проголосовали 65 депутатов Киевсовета, в том числе 8 депутатов от БЮТ.

В тот же день Совет Блока Юлии Тимошенко исключил из фракции БЮТ в Киевсовете тех депутатов, которые проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно отмены районных советов в столице.

В то же время, как сообщил сайт издания «Зеркало недели» со ссылкой на источник во фракции Партии регионов в Киевсовете, за обращение Киевсовете к Верховной Раде относительно ликвидации районных советов в столице 25 августа проголосовали 16, а не восемь членов фракции БЮТ. В частности, по информации источника издания, за обращение к парламенту проголосовали Юрий БЕРЕГОВЫЙ, Семен БОРИСЕНКО, Алексей ДАВЫДЕНКО, Юрий ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Владимир ДРОБОТ, Сергей КОЗЫР, Денис МОСКАЛЬ, Александр НЕЗНАЛ, Дмитрий ОЛИЙНЫК, Олег ПЕТЬКУН, Василий СЕНЧУК, Виктор ТИЩЕНКО, Александр ТОЛУБИЦКИЙ, Анатолий ШЕВЧЕНКО и Роман ШТЕЙНАС.

3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. Согласно ей, 31 августа на заседании фракции ее председателем был избран Д.МОСКАЛЬ. “За” проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии “Батькивщина” Анатолий СЕМИНОГА сделал заявление, в котором обвинил власть в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опроверг информацию о смене руководства фракции.

По словам А.СЕМИНОГИ, власть продолжает рейдерскую атаку на БЮТ и партию «Батькивщина» с целью лишить граждан права выбора на местных выборах. “Группа депутатов, которые из корыстных побуждений перешли на сторону Партии регионов, пытается незаконным способом сменить руководство фракции. При этом они игнорируют тот факт, что в соответствии с положением о фракции, переизбрать ее председателя можно лишь двумя третями голосов”, - отметил он.

Несмотря на это, сегодня, 9 сентября, секретарь Киевского городского совета О.ДОВГИЙ объявил об избрании Д.МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Т.МЕЛИХОВОЙ.