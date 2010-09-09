Горбаль начал кадровые чистки по результатам голосования в облсовете?

Глава Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ “начал кадровые чистки с учетом результатов вчерашнего голосования о выражении ему недоверия”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”.

В частности, по данным “Батькивщины”, вчера на «ковер» к губернатору была вызвана депутат Львовского облсовета, председатель Львовской областной организации «Батькивщина молодая» Наталия ЛАВРЕЦКАЯ, которая с 2005 года работает в Главном управлении экономики ЛОГА. Девушке откровенно объяснили, что ее голосование за выражение недоверия губернатору делает невозможным дальнейшее пребывание в должности и сказали написать заявление об увольнении. «На государственной службе работаю с 2003 года. За это время у меня не было ни одного выговора или замечания относительно выполнения функциональных обязанностей, - сказала Н.ЛАВРЕЦКАЯ. – Вчера же я, главный специалист управления, удостоилась чести услышать о выговоре из уст самого председателя ЛОГА. Оказывается, именно мои недоработки стали причиной ухудшения социально-экономического положения в области, из-за чего и было выражено недоверие Василию ГОРБАЛЮ».

Председатель фракции БЮТ Иван СТЕЦКОВИЧ считает, что губернатор должен быть последовательным в вопросах «кадровых зачисток» и освободить от должности еще и председателя Дрогобычской РГА, депутата облсовета Михаила СЕНДАКА, который в открытом голосовании за проект постановления о выражении недоверия губернатору тоже проголосовал «за».

«Заявления представителей Партии регионов во Львовской области о том, что власть будет формироваться не по партийной принадлежности, а по профессионализму, – это откровенная ложь. Губернатор начинает очень опасные процессы в духе «лучших» советских традиций, - сказал И.СТЕЦКОВИЧ. – Гонение неугодных может закончиться тем, что на следующем заседании в областном совете найдется уже 2/3 голосов за выражение недоверия В.ГОРБАЛЮ, что будет не самым лучшим завершением карьеры этого молодого политика во Львовской области».

По мнению И.СТЕЦКОВИЧА, губернатор должен помнить, что депутаты – это не его подчиненные: «Вчера областные избранники хотели показать В.ГОРБАЛЮ, какие настроения властвуют среди жителей Львовской области, что здесь не воспринимается откровенная антиукраинская политика нынешней власти. Вместо этого В.ГОРБАЛЬ не считал целесообразным даже выступить на сессии и высказать хотя бы какие-то аргументы в свою пользу».

Львовская “Батькивщина” также обратила внимание на информационное освещение сессии на Львовском государственном телевидении. «Создается впечатление, что руководство “12 канала” живет в своем виртуальном мире, который пытается насадить еще и зрителю. Несмотря на то, что выражение недоверия губернатору стало топ-новостью для всех СМИ Украины, Львовская ОГТРК даже не посчитала нужным осветить это событие. Их топ-новостью стало спецпогашение почтовых марок при участии наших славных власть предержащих».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Сессия Львовского областного совета выразила недоверие главе областной государственной администрации В.ГОРБАЛЮ. За данное решение проголосовали 66 депутатов (при необходимых 61), против – 10 депутатов, воздержались – 8. Три бюллетеня были признаны недействительными.

В.ГОРБАЛЬ заявил, что не намерен идти в отставку в связи с решением Львовского облсовета о выражении ему недоверия.