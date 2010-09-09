Королевская предлагает альтернативную программу развития Украины

«Мы предлагаем альтернативную программу развития Украины, в основу которой положены три принципа: инновации, развитие и модернизация». Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на Международном экономическом форуме в Крынице (Польша), презентуя свою Программу повышения конкурентоспособности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета, цель программы – улучшение социально-экономических условий в Украине путем перевода экономики на инновационное развитие. «Мы предлагаем альтернативную программу развития Украины, в основу которой положены три принципа: инновации, развитие, модернизация. Важной составной частью нашей программы и залогом ее успеха является ослабление административного и коррупционного давления на бизнес», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Проанализировав европейский опыт и учтя специфику экономики Украины, авторы Программы повышения конкурентоспособности Украины разработали комплексную систему, которая позволит решить эту задачу. «Мы исходили из того, что эффективная программа развития должна не только устранять ошибки прошлого, но и готовить экономику страны к будущим вызовам мирового рынка», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Программой н.КОРОЛЕВСКОЙ предусматривается поддержка вхождения украинских предприятий в иностранные бизнес-корпорации и участие Украины в глобальных технологических проектах. «Экономика ХХI века – это инновационная экономика, базирующаяся на новых энерго- и ресурсосберегающих технологиях, экономика высокотехнологических секторов. Поэтому нам нужен доступ к новому уровню технологий и конкурентоспособности. Мы предлагаем создать максимально возможное поле для интеграции в глобальный научно-технический мир», – подчеркнула глава парламентского комитета.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, Украине жизненно необходимо развивать внутренний рынок. «Как показывает опыт Республики Польша, развитый внутренний рынок и сильный сегмент малого и среднего бизнеса – гарантия стрессоустойчивости экономики страны к внешним вызовам, – подчеркнула депутат. – Украина имеет огромный потенциал внутреннего рынка, оцениваемый в сумму свыше 56 млрд. долл. в год. Удовлетворить этот нереализованный спрос могут малые и средние предприятия, доля которых в структуре ВВП сейчас ничтожно мала – до 15%. Наша задача существенно увеличить этот показатель».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что Программа повышения конкурентоспособности Украины представляет совершенно иной подход к развитию страны и использует иную методологию, чем традиционные документы подобного рода. «Мы предлагаем политическим элитам Украины рассмотреть стратегический подход и проводить реформы в стране, учитывая не только внутренние проблемы, которые существуют сейчас, но и внешние вызовы, геоэкономические и геополитические изменения, а также те тенденции, которые страна может столкнуться уже в ближайшие 3-5 лет», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. 8–11 сентября в Кринице (Республика Польша) проходит юбилейный XX Экономический Форум. В рамках мероприятия запланировано обсуждение перспектив и стратегий на ближайшее будущее, а также рассмотрение проблем бизнеса и политики в аспектах корпоративной социальной ответственности в кризис. В числе участников Форума, в частности, председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК, федеральный министр внутренних дел Германии Томас де МЕЗЬЕР, Президент Польши Бронислав КОМАРОВСКИЙ и его эстонский коллега Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС. От Украины в нем принимают участие народные депутаты Украины, представители Администрации Президента и правительства.

В этом году пленарные сессии экономического форума пройдут при участии 2,2 тысяч гостей из более чем 50 стран. В рамках работы четырехдневного форума состоятся четыре пленарных заседания и более 100 дискуссий, семинаров, лекций и «круглых столов».