Янукович велел госчиновникам быть «осторожными» на выборах
Президент об админресурсе
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предостерегает представителей органов государственной власти всех уровней от использования административного ресурса в ходе проведения местных выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области.
«Безусловно, я всех вас предостерегаю от применения какого-либо административного ресурса во время избирательной кампании. Будьте справедливыми, осторожными», - отметил он, обращаясь к участникам заседания, которые представляют органы центральной и местной власти.
Глава государства также подчеркнул, что в любом случае не допустимо вмешиваться в деятельность избирательных комиссий.
«Все кандидаты в депутаты и кандидаты на должности голов должны иметь равные возможности, в том числе и относительно проведения предвыборной агитации», - заявил Президент.
В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что необходимо создать равные условия для всех участников избирательного процесса.