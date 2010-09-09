Янукович велел госчиновникам быть «осторожными» на выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предостерегает представителей органов государственной власти всех уровней от использования административного ресурса в ходе проведения местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит в г. Буча Киевской области.

«Безусловно, я всех вас предостерегаю от применения какого-либо административного ресурса во время избирательной кампании. Будьте справедливыми, осторожными», - отметил он, обращаясь к участникам заседания, которые представляют органы центральной и местной власти.

Глава государства также подчеркнул, что в любом случае не допустимо вмешиваться в деятельность избирательных комиссий.

«Все кандидаты в депутаты и кандидаты на должности голов должны иметь равные возможности, в том числе и относительно проведения предвыборной агитации», - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что необходимо создать равные условия для всех участников избирательного процесса.