Червоний подаст иск в суд

Глава Ровенской облгосадминистрации Василий ЧЕРВОНИЙ в интервью журналистам заявил, что намерен обжаловать в административном суде решение облсовета, выразившего ему недоверие.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЧЕРВОНИЙ называет это решение незаконным, подобным тому, которым был избран председатель облсовета на предыдущем сессионном заседании. (Как уже сообщалось, председателем Ровенского облсовета был избран бывший руководитель компании “Интергазсервис” Александр ДАНИЛЬЧУК без обсуждения его кандидатуры и какой-либо альтернативы. А.ДАНИЛЬЧУК попал в Ровенский облсовет по списку БЮТ после того, как от депутатства отказался в интересах работы в Верховной Раде “первый номер” этого списка Левко ЛУКЬЯНЕНКО).

В.ЧЕРВОНИЙ заявил, что это решение облсовет принял, не заслушав его отчета о деятельности облгосадминистрации. Что касается перспективы освобождения его от должности Президентом Украины, В.ЧЕРВОНИЙ выразил уверенность, что Виктор ЮЩЕНКО “сделает выбор в интересах облсовета, в интересах людей, а не в интересах криминальных элементов”.

В свою очередь новоизбранный председатель облсовета А.ДАНИЛЬЧУК, комментируя решение облсовета, отметил, что оно “отображает волю большинства избирателей области”.