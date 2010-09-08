БЮТ: референдум - единственный шанс для Киева

На завтрашнем внеочередном заседании Киевсовета, посвященном принятию решения о дальнейшем существовании или ликвидации районных советов в г. Киеве, фракция «Блок Юлии Тимошенко» выступит с инициативой проведения референдума, на котором бы киевляне высказались по поводу того, необходимы ли нашему городу районные советы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом сообщила председатель фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете Татьяна МЕЛИХОВА по окончанию фракционного заседания.

Депутаты фракции «Блок Юлии Тимошенко» считают, что проведение референдума – это единственный шанс для сохранения самоуправления в столице. Кроме того, необходимость проведения референдума по общеважным для Киева вопросах предусматривается изменениями Закона «О столице».

«Мы надеемся, что эту инициативу поддержат все, кому не безразлична демократия и те, кто ценит не свои амбиции и политическую целесообразность, а точку зрения киевлян. Проведение референдума позволит именно киевлянам, а не Президенту или депутатами, решать будут ли районные советы или нет. Будут ли руководители районов народными избранниками, или будут президентскими назначенцами», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Также фракция БЮТ осудила решение Верховной Рады, которая фактически лишает киевлян избирать руководителя города и открыла путь к ликвидации райсоветов в городе, что является уничтожением местного самоуправления.