Парламент до сих пор не вернулся к работе

Работа Верховной Рады по состоянию на 11.45 так и не возобновлена.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время фракция «БЮТ-Батькивщина» продолжает блокировать трибуну парламента.

Ряд народных депутатов из этой фракции находятся в правительственной ложе и в президиуме парламента, а двери, ведущие в президиум ВР, заблокированы креслами.

В сессионном зале отсутствуют лидеры фракций, что свидетельствует о том, что заседание Согласительного совета еще не завершилось.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН объявил перерыв до 11.30 по требованию фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС.