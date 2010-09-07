Под Верховную Раду Тимошенко привела несколько тысяч сторонников

У здания Верховной Рады Украины начался митинг сторонников оппозиционных политических сил против действий власти.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции под флагами всеукраинских объединений «Батькивщина» и «Свобода» принимают участие несколько тысяч человек.

В данное время перед митингующими выступает лидер ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО. Кроме нее, на сцене присутствуют лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО, заместитель председателя ВО “Батькивщина” Александр ТУРЧИНОВ, поэт Дмытро ПАВЛЫЧКО, общественный деятель Левко ЛУКЬЯНЕНКО и другие представители оппозиции.

Как сообщал УНИАН, вчера Ю.ТИМОШЕНКО призвала граждан прийти к парламенту поддержать требование оппозиционных фракций ввести мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, на газ, цен на продукты питания и на повышение пенсионного возраста.