Тимошенко пригрозила дипломатам, что может махнуть рукой на выборы
Просит европейские институты вмешаться
Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО просит международные структуры дать адекватную оценку тем событиям, которые уже сегодня подвергают сомнению проведение честных и демократических местных выборов в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с дипломатическим корпусом зарубежных стран.
«Если Парламентская Ассамблея Совета Европы, Мониторинговый комитет, ключевые европейские институты сейчас не вмешаются в дипломатических границах в этот процесс, наша политическая сила просто вынуждена будет объявить о выходе из политического процесса и из выборов в местные органы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что в настоящее время в результате мошенничества в судах делается все, чтобы не «Батькивщина» принимала участие в выборах, а ее клоны, которые создаются представителями действующей власти. «Я думаю, что у нас есть время это исправить, если Президент Украины, находясь в Германии, четко сказал, что местные выборы - это будет тест для новой власти на соблюдение всех демократических норм», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.