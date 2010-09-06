Тимошенко пригрозила дипломатам, что может махнуть рукой на выборы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО просит международные структуры дать адекватную оценку тем событиям, которые уже сегодня подвергают сомнению проведение честных и демократических местных выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время встречи с дипломатическим корпусом зарубежных стран.

«Если Парламентская Ассамблея Совета Европы, Мониторинговый комитет, ключевые европейские институты сейчас не вмешаются в дипломатических границах в этот процесс, наша политическая сила просто вынуждена будет объявить о выходе из политического процесса и из выборов в местные органы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в настоящее время в результате мошенничества в судах делается все, чтобы не «Батькивщина» принимала участие в выборах, а ее клоны, которые создаются представителями действующей власти. «Я думаю, что у нас есть время это исправить, если Президент Украины, находясь в Германии, четко сказал, что местные выборы - это будет тест для новой власти на соблюдение всех демократических норм», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.