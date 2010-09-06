Литвин предсказал «чрезвычайно сложную» сессию ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что следующая сессия парламента, которая начинается завтра, будет чрезвычайно сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Согласительного совета ВР.

«Я думаю, что сессия эта будет чрезвычайно сложной. Думаю, что мы будем искать и находить компромиссы для того, чтобы не демонстрировать практику «друг друга переломить», - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, это будет самый лучший вариант и самый лучший результат, который будет способствовать принятию позитивных решений.