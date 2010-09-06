Азаров о "налоге с депозитов": мы просим поделиться

Новый Налоговый кодекс предусматривает, что бремя реформ ляжет на плечи богатых. Об этом заявил премьер Николай Азаров в эфире телеканала ICTV, пишет ОстроВ.

По словам премьера, налог на доходы от депозитов будет применяться только к тем, чей депозит превышает 200 тысяч гривен. "Таких граждан, оказывается, у нас очень мало", - отметил он.

Н.Азаров рассказал что "более 90% наших граждан имеют вклады, депозиты менее 200 тысяч".

"Вот лежит 200 тысяч гривен на депозите. Годовой доход от депозита, скажем 40 тысяч в год, человек получает прибыль", - отметил чиновник.

"И сколько мы просим его поделиться? 5% от 40 тысяч - это 2 тысячи гривен в бюджет", - сказал премьер.