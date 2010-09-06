Азаров о "налоге с депозитов": мы просим поделиться
08:51, 06 сентября 2010Политика
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За реформы заплатят богатые?
Новый Налоговый кодекс предусматривает, что бремя реформ ляжет на плечи богатых. Об этом заявил премьер Николай Азаров в эфире телеканала ICTV, пишет ОстроВ.
По словам премьера, налог на доходы от депозитов будет применяться только к тем, чей депозит превышает 200 тысяч гривен. "Таких граждан, оказывается, у нас очень мало", - отметил он.
Н.Азаров рассказал что "более 90% наших граждан имеют вклады, депозиты менее 200 тысяч".
"Вот лежит 200 тысяч гривен на депозите. Годовой доход от депозита, скажем 40 тысяч в год, человек получает прибыль", - отметил чиновник.
"И сколько мы просим его поделиться? 5% от 40 тысяч - это 2 тысячи гривен в бюджет", - сказал премьер.
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