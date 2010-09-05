«Украина будущего» назвала своего кандидата в мэры Днепропетровска

Партия «Украина будущего» выдвинет своего лидера, народного депутата Украины (фракция БЮТ) Святослава ОЛИЙНЫКА кандидатом на пост городского председателя Днепропетровска на предстоящих выборах.

Об этом С.ОЛИЙНЫК сообщил журналистам в Днепропетровске.

«Я планирую баллотироваться на должность городского председателя Днепропетровска. В ближайшее время я представлю программу действий, которая позволит объединить горожан для возрождения города», - заявил С.ОЛИЙНЫК.

По его словам, участие в выборах не скажется на его политической позиции в Верховной Раде.

Партия «Украина будущего» была создана в 2008 г. В этом году на первом съезде партии С.ОЛИЙНЫК избран ее председателем.