Луценко может участвовать в выборах по списку «Батьківщини»

Лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО может принять участие в местных выборах, которые состоятся 31 октября, по списку «Батьківщини».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера журналистам первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Что касается Юрия ЛУЦЕНКО, я не исключаю, что он может пойти в первых рядах в областной совет чисто как политик», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он не уточнил, в каком регионе Украины Ю.ЛУЦЕНКО может быть включен в партийный список БЮТ. «Давайте немного подождем и тогда определимся с этим вопросом», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Вместе с тем комментируя информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО может возглавить Киевский областной штаб БЮТ, А.ТУРЧИНОВ отметил, что председателем областного штаба является Константин БОНДАРЕВ.