Янукович и Ху Цзиньтао подписали совместное заявление

О повышении уровня отношений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Китайской Народной Республики ХУ ЦЗИНЬТАО подписали совместное заявление относительно повышения уровня украинско-китайских отношений. Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в Пекине в рамках государственного визита Президента Украины в Китай.

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