Янукович и Ху Цзиньтао подписали совместное заявление
14:19, 02 сентября 2010Политика
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О повышении уровня отношений
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Китайской Народной Республики ХУ ЦЗИНЬТАО подписали совместное заявление относительно повышения уровня украинско-китайских отношений.
Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в Пекине в рамках государственного визита Президента Украины в Китай.
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