В Украине чужих детей под опеку берут в основном женщины

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН констатирует, что опека и забота остаются наиболее традиционной формой семейного устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и призывает украинцев активнее брать детей, нуждающихся в воспитании в семье, под опеку и заботу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, об этом руководитель ведомства заявил, комментируя социально-демографические характеристики семей опекунов, попечителей, обобщенные Государственным департаментом по усыновлению и защите прав ребенка.

Министр добавил, что в украинских традициях всегда охотно родственники, крестные отцы, соседи брали под опеку и заботу детей, которые по тем или иным причинам остались без родителей.

Министр сообщил, что по данным служб по делам детей, по состоянию на 1 июля 2010 года общее число опекунов, попечителей составило 51 тыс. 362 чел., из которых 94,7% воспитывают детей, находящихся с ними в семейных отношениях. В частности, совершеннолетние братья и сестры, воспитывающие детей, составляют 7,3%, тети, дяди - 21%, бабушки, дедушки - 59,1%, другие родственники - 7,2%.

По данным Департамента, 5,2%, опекунов, попечителей не являются родственниками детей, которые воспитываются в их семьях.

Основными причинами устройства детей под опеку, попечительство в семье не родственников являются: желание опекунов усыновить ребенка, факт знакомства с ребенком и его семьей до момента наступления обстоятельств, по которым ребенок остался без родителей (крестные, друзья родителей и пр.)

Относительно вековых характеристик опекунов, попечителей было отмечено, что лица до 25 лет составляют среди них 3,4%, от 25-40 лет -17,3%, от 40-60 лет – 47,9%, 60 лет и больше - 31,2%.

Среди опекунов, попечителей 55% имеют полную семью, которая обеспечивает ребенку наилучшие условия для воспитания. 44,9% опекунов, попечителей имеют неполную семью (одинокая женщина, одинокий мужчина).

Относительно гендерного признака, то 84,3% опекунов, попечителей - женщины, 15,6% - мужчины.

Большинство семей опекунов, попечителей (63,9%) проживают в городских поселениях, а 36% - в сельских.

56 тыс. 844 ребенка, воспитывающихся на попечении, опеке, получают государственную помощь.

По состоянию на 1 июля 2010 года, по оперативным данным служб по делам детей, за согласование с Управлениями труда и социальной защиты населения государственную помощь получали 56 тыс. 844 детей, которые воспитываются на попечении, опеке.

Это 90,4% от общего количества таких детей, отметил Р.САФИУЛЛИН. Среди характерных причин неполучения государственной помощи являются, в частности, другие выплаты на ребенка (пенсии по потере кормильца и т. п.), превышение уровня помощи – 3,09%. Есть случаи, когда опекун, попечитель не обращался за получением помощи - 1,2% (высокий уровень доходов семей опекунов, попечителей, нежелание опекунов, попечителей собирать необходимые для назначения помощи документы); или им отказано в получении помощи (отсутствие определенных законодательством документов, в частности решение суда о взыскании с родителей ребенка алиментов) - 0,2%;

Среди других причин также пребывание детей в специализированных заведениях, опекуны, попечители не успевают своевременно переоформлять каждые полгода документы, семья вместе с ребенком проживает за рубежом, в целом это - 4,2%.