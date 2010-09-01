Турчинов заявляет, что готов отвечать за любые свои действия в Кабмине

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что готов отвечать за любые свои действия в должности в правительстве.

Как заявил он в комментарии УНИАН, сегодняшние публикации в СМИ “являются продолжением реализации политического заказа действующей власти СБУ и другим силовым структурам на мою дискредитацию и блокирование моей политической деятельности путем открытия уголовных дел или ареста”.

А.ТУРЧИНОВ отметил: “Я готов отвечать за любые свои действия в должности в правительстве, потому что мне за них не стыдно – я честно работал на государство. Что касается последних фальшивок, напечатанных в газете «Сегодня» и подхваченных другими изданиями, то они вызывают как минимум удивление, потому что преступное решение относительно реализации газа, который находился в Госрезерве, было принято Кабинетом Министров Украины, который возглавлял ЯНУКОВИЧ. Так, 27.07.2007 решением №974/7 «О внесении изменений в номенклатуру» газ был разбронирован и выведен из номенклатуры Госрезерва. Целью этого решения была реализация газа для бизнес-структур из окружения ЯНУКОВИЧА. Без разрешения нового правительства Госрезерв провел аукцион и реализовал газ. Когда нам стало об этом известно, мы запретили отпускать газ в соответствии с этой преступной схемой. Только в начале 2010 года этот газ был списан в соответствии с судебным решением”.

Кстати, заметил А.ТУРЧИНОВ, “господин СИНЬКОВСКИЙ, который проходит по этому делу, тоже был назначен на должность заместителя Госкомрезерва именно господином ЯНУКОВИЧЕМ”.

Поэтому, заявил А.ТУРЧИНОВ, он поддерживает расследование этого дела, но имеет “большие сомнения, что те, кто инициировал и принимал постановление №974/7, понесут за это ответственность. Буду ждать новых провокаций, компрометации и обвинений, не останавливая работу в оппозиции”.

Как сообщал УНИАН, экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО в конце августа в комментарии газете "Сегодня" заявил о высокой вероятности ареста А.ТУРЧИНОВА. "В последнее время Генпрокуратура решает лишь одну задачу - ищет компромат на Александра ТУРЧИНОВА, и вероятность его ареста высока". - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Между тем, в Партии регионов допускают, что БЮТ преднамеренно распространяют слухи о возможном аресте, чтобы создать имидж преследуемой оппозиции. "Они специально раздувают скандал, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг перед местными выборами", - прцитировала газета “Сегодня” первого заместителя руководителя фракции Партии регионов Михаила ЧЕЧЕТОВА.

Сегодня, 1 сентября, газета «Дело» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре сообщила, что А.ТУРЧИНОВА могут привлечь к ответственности за попытку продать через Госкомрезерв большое количество газа по заниженной цене.

По данным источника, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи Госкомрезервом природного газа частным структурам. В результате совместных проверок прокуратуры и Службы безопасности Украины было выявлено значительные финансовые злоупотребления при попытке продать 1,3 млрд. куб. м газа по заниженной цене - 500 грн. за 1 тыс. кубических метров.

Как стало известно «Делу», в октябре 2009 года в то время первый вице-премьер А.ТУРЧИНОВ одобрил «товарную» схему погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед Госрезервом. В дальнейшем Госрезерв продал четырем компаниям («Вальтер Торг», «Алан-Трейд», «Логистик-Инвест-групп» и «Евро Строй Групп») права требовать у «Нафтогаза» 1,3 млрд. куб. м газа. Договоры о продаже прав требований по поручению Госрезерва заключало ГП «Ресурспостач», которое от имени комитета проводит аукционы по продаже материальных ценностей.

Согласно информации источника, согласно договорам, «Алан-Трейд» и «Евро Строй Групп» должны были заплатить за купленные права 112 млн. грн., «Вальтер Торг» - 111,9 млн. грн., «Логистик-Инвест-групп» - 110,57 млн. грн. Таким образом, компании закупали газ по цене 500 грн. за 1 тыс. куб. м, что в 4 раза ниже рыночной цены.

Министр экологии Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, который до этого возглавлял Госрезерв, сообщил «Делу», что одна из четырех компаний принадлежала арестованному экс-заместителю председателя Госкомрезерва Николаю СИНЬКОВСКОМУ. По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, именно он после прихода к руководству материальным резервом признал вышеупомянутые договоры недействительными. «Я в последнюю минуту остановил эту продажу, когда пришел на должность главы Госкомрезерва», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

В июле Генпрокуратура сообщила, что опротестовала распоряжение Госрезерва. Теперь Генпрокуратура планирует привлечь к ответственности всех, кто давал разрешение на куплю газа по заниженной цене. В таком случае, пишет газета, не избежать допросов и А.ТУРЧИНОВУ.