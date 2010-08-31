ЕЦ: обыск в донецком офисе - чей-то политический заказ

В Донецкой областной организации партии «Единый Центр» заявляют, что вчерашний обыск их офиса сотрудниками областного управления Службы безопасности Украины является чьим-то политическим заказом перед предстоящими выборами в местные органы власти.

В переданном УНИАН заявлении говорится, что обыск был проведен на основании постановления Ворошиловского районного суда города Донецка от 13 августа 2010 года по факту присвоения, растраты имущества и завладения им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины). «Фамилия лидера Донецкой областной организации «Единого Центра» Андрея АМБРОСЕНКО или какого-либо другого члена партии в постановлении суда не фигурируют», - подчеркнули в заявлении.

В облорганизации объясняют, что «постановление суда, якобы в рамках которого сотрудники СБУ проводили обыск в офисном помещении «Единого Центра», не имеет никакого отношения непосредственно к партии и носит явно заказной характер, главной его целью является оказание политического и психологического давления на партийное руководство Донецкой областной организации «Единого Центра».

«Мы склонны расценивать подобные действия со стороны правоохранительных органов за двенадцать дней до старта местной избирательной кампании как попытку давления на областное руководство партийной организации и кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться от «Единого Центра» на предстоящих выборах», - говорится в заявлении. Его авторы напомнили, что «Единый Центр» не раз озвучивал свою позицию касательно активного участия в избирательной кампании на предстоящих местных выборах, уже проведена работа по формированию списков кандидатов в советы всех уровней, в городах и районах области работают избирательные штабы партии, ведется работа с избирателями.

В «Едином Центре» выразили надежду, что «попытки недоброжелателей скомпрометировать партию в преддверии избирательной кампании» будут тщетны и не скажутся на результатах избирательной кампании в регионе.