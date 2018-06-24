Газ должен дорожать, пенсионный возраст расти – но...

Правительство тянет со счетчиками, потому что без учета газа легче обворовывать государство... РФ хочет забрать ГТС и прибегает к манипуляциям... Граждане оплачивают газовые сделки с Россией... Зачем власти пеня... Опять перед нами до боли знакомая, сугубо украинская, картина. Власть делает вид, что проводит реформы, которые, правда, заключаются лишь в увеличении тарифов на газ и все коммунальные услуги для населения, введении пени за несвоевременную оплату ЖКУ и повышении пенсионного возраста. А оппозиция, преимущественно в лице БЮТ, тоже делает вид, что она оппозиция, потому сокрушительно критикует все эти правительственные планы – мол, если бы Юля стала президентом, то ничего такого не было бы... Насколько это реально, вопрос отдельный. Сами бютовцы не разглашают, что, собственно, они предлагают делать в ситуации, в которой находится экономика Украины. Кстати, значительная часть сегодняшних экономических проблем возникла именно в результате их политики...

Впрочем, привычка демагогично критиковать поступки действующей власти появилась не сегодня. Партия регионов занималась примерно тем же самым, когда была в оппозиции. Законопроекты, которые подает наша оппозиция, направлены не так на формирование эффективной, открытой, рыночной экономики и на ограничение коррупции, как на создание проблем власти. Зато когда оппозиционеры сами попадают во властные кресла, то оказывается, что у них нет реальных наработанных программ и законопроектов, которые можно сразу воплощать в жизнь. Вся их оппозиционная деятельность направлена не на разработку реальной альтернативы действующей политике, а лишь на формирование в глазах избирателей порочного представления о себе как настоящих защитниках их интересов. И все. Нехватка устойчивых убеждений, социальная демагогия и популизм давно заменили у нас реальную конструктивную деятельность, направленную на развитие государства и общества.

Эта властно-оппозиционная игра двух основных на это время политических сил утомила значительную часть общества и никоим образом не содействует развитию страны.

Забегая наперед, сразу отмечу, что, находясь в оппозиции к действующему президенту и правительству, я все же поддерживаю и повышение пенсионного возраста, и увеличение тарифов на газ, и возобновление пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг, но...

Об этих «но» немного погодя – сначала разберемся по существу с намерениями действующей власти.

Какую цену на газ можно считать справедливой

Итак, повышение цен на газ...

Оппозиционные критики этого решения отмечают, что Украина добывает более 19 млрд. кубометров газа, он дешев, и именно его потребляет население. А импортированный газ идет на потребности промышленности.

В то же время властные мужи аргументом в интересах повышения тарифов на газ называют их заниженность и соответственно убыточность Нафтогаза. При этом подчеркивают, что оппозиция говорит не всю правду, потому что кроме 18 млрд. кубов, которые ежегодно, по данным Нафтогаза, потребляет население, необходимо еще 9 млрд., которые используются в коммунальном секторе для подогрева воды и отопления. И эти 9 млрд. Нафтогаз вынужден покупать у Газпрома по высоким ценам.

Это действительно так. Хотя эксперты почти единодушно утверждают, что данные о потреблении населением 18 млрд. кубометров очень завышены. В условиях тотального отсутствия счетчиков газа документального подтверждения такого потребления нет. Более того, по оценкам, например, экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, население потребляет около 13 млрд. куб. м, а все остальное – неофициально направляется на промышленные предприятия. В результате такой махинации ежегодно частные бизнесмены, которые контролируют облгазы, совместно с властями предержащими кладут себе в карман до полутора миллиардов долларов США. Когда существует значительно более дешевый газ для населения по цене, которая раз в пять ниже, чем для предприятий, избежать манипуляций с потреблением газа невозможно. Показательно, что правительство предлагает растянуть процедуру установки счетчиков населению до 2018 года. Понятно, чем дольше не будет повсеместного учета газа, тем дольше будет сохраняться возможность для обворовывания государства.

Кроме того, у нас даже не два тарифа на газ, а где-то пять-семь. Потому что еще есть химические предприятия – почти все, кстати, частные, – которым газ поставляют по более низким ценам, предприятия теплокоммуэнерго, в том числе и частные, которые тоже имеют свой собственный тариф, и т.д.

Эта абсурдная антирыночная ситуация, при которой к тому же частные лица зарабатывают миллиарды долларов, будет сохраняться до тех пор, пока не будет внедрено рыночное ценообразование. Сломать нынешние коррупционные схемы на газовом рынке можно будет только тогда, когда весь газ, который добывается в Украине и закупается за ее границами, будет сбываться по единой цене на товарной бирже и потом оптовые покупатели будут продавать его конечным потребителям. В этом случае цена на газ будет формироваться из цены оптового рынка, платы за транзит по газораспределительным сетям, абонентской платы при подключении к ним и прибыли оптового продавца. Очевидно, что тогда цена на газ для промышленного предприятия, которое потребляет миллионы кубов газа, и для физического лица, которое использует его в частном жилище, будет разной. И как во всех европейских странах, газ для промышленного потребителя будет стоить дешевле, а для населения - дороже.

Правда, в этом случае, во-первых, думаю, «случится чудо» и выяснится, что население потребляет гораздо меньше, чем об этом рассказывают в Нафтогазе.

Во-вторых, понятно, что это подтолкнет к существенному сокращению потребления газа населением, внедрению массовых мероприятий энергосбережения и использования альтернативных энергоресурсов. На сегодня низкая цена на газ делает эти мероприятия экономически невыгодными.

В-третьих, реальная цена на газ будет стимулировать рост добычи газа в Украине. Специалисты говорят о возможности нарастить добычу до 30 миллиардов кубов, если газодобывающие предприятия смогут получать большую прибыль за свой газ.

И в-четвертых, государство через увеличение рентных платежей для газодобывающих предприятий ежегодно будет получать дополнительно реальные полтора-два миллиарда долларов, которые сможет направить как на целевую денежную помощь тем гражданам, чьи доходы не дают возможности платить рыночную цену на газ, так и на меры по энергосбережению.

Повышать цену на газ нужно, но...

Таким образом, я не просто за повышение цены на газ, я за принципиально другую – рыночную – модель функционирования газового рынка, которая неминуемо приведет к более существенному увеличению цены на голубое топливо для населения.

В то же время есть несколько существенных “но”, которые не лишне очертить отдельно...

Должен быть сформирован оптовый рынок газа и продажа на нем по единой цене всего объема газа, который есть в стране.

Но значительная его часть закупается у Газпрома по абсурдной цене, что даже выше, чем в Европе, даром что к поставщику мы находимся значительно ближе да и еще закупаем газ заранее (в результате подписания откровенно позорных коррупционных соглашений в январе прошлого года Украина получает газ по цене, которая убивает и экономику, и население). Учитывая, что газовая цена по контракту определяется по определенной формуле, Украина будет сталкиваться с постоянным ее ростом, невзирая на мифическую скидку, которой вроде бы добился президент Янукович, подписывая не менее позорные соглашения в Харькове. Вместо того, чтобы на основе Брюссельской декларации и при поддержке европейских стран поставить россиян перед фактом о банкротстве и ликвидации Нафтогаза и необходимости заключения нового, прозрачного соглашения, Янукович с правительственными чиновниками пошли на пролонгацию аренды военной базы в Севастополе до 2042 года и условную скидку в сто долларов на каждой тысяче кубов, которые будут считаться арендной платой за дислокацию российского флота. Показательно, что ряд стран, которые покупают газ у Газпрома, действительно добились от него существенной уценки. При этом правительства тех стран не сдавали суверенитет своих государств и не отдавали Газпрому свои стратегические предприятия.

Сначала уступив суверенитет государства, а затем поняв, что вопрос не в скидке, а в самой формуле цены, правительственные чиновники Азарова начали вести новые газовые переговоры с россиянами, при этом, похоже, они готовятся за бесценок отдать еще и украинскую газотранспортную систему. Россия обещает за этот царский подарок со стороны украинских властей предержащих продавать газ для Украины по такой же цене, как и для российских потребителей. Правда, при этом «забывает» напомнить, что с 2014 года правительство РФ и Газпром планируют установить цены на газ для внутренних потребителей на уровне экспортных. А если нашим властям предержащим не хватит ума и морали и они осмелятся протолкнуть эту сделку, то не исключено, что россияне внедрят свое решение даже быстрее. Потому что доходы Газпрома, которые существенно вырастут в результате такого повышения цен для внутренних потребителей, правительство России сможет собрать путем повышения рентных платежей на газ, а Украина останется вообще ни с чем.

В этом случае следует ожидать, что российские «дешевые» цены для Украины довольно быстро окажутся таким же мифом, как и обещание Януковича после сдачи суверенитета государства не повышать для населения цены на газ. То есть граждане и в дальнейшем вынуждены будут оплачивать коррупционные газовые сделки, которые проворачивали представители прежней и сегодняшней власти.

Еще одно «но»...

Принимая решение о повышении тарифов на газ и ЖКУ для населения, правительство не предложило никаких механизмов, которые дали бы гражданам возможность сократить потребление газа, воды, тепла. От правительственных чиновников пока еще не прозвучало никаких предложений относительно налоговых льгот и предоставления дешевых долгосрочных кредитов на установление счетчиков, мероприятий по энергосбережению (замена устаревших неэффективных газовых котлов, бойлеров, утеплению жилищ, использованию альтернативных источников энергии и тому подобное). То есть правительство на сегодня переводит весь груз повышения тарифов на граждан, никоим образом не помогая им кардинально сократить потребление газа, воды и тепла.

Потому (и по другим причинам тоже) есть пылкое желание послать это правительство с таким решением о повышении тарифов куда подальше...

Пеню за неуплату ЖКУ возвращать нужно

Решение о введении моратория на наказание тех, кто несвоевременно платит за коммунальные услуги, у нас принималось с благими намерениями защитить тех, кто работает, но не получает заработную плату. Однако благие намерения, украшенные избыточным социальным популизмом всех последних полутора десятилетий, вели лишь в ад коррупции, казнокрадства и деградации экономики. Ни для кого не секрет, что у нас самые крупные должники по коммунальным платежам - совсем не те, у кого низкая пенсия или зарплату и не те, кто вообще ее местами не получает. В абсолютном большинстве случаев в должниках ходят те, кто имеет хорошие доходы, но считает, что заплатить за ЖКУ можно как-то потом или вообще не платить, потому что долги у нас возвращают лишь трусы. При этом демагогичные заявления о том, что мы защищаем бедных, выливаются у нас в одно и то же – в выигрыше остаются богатые и нахальные. А бедные старики, получив пенсию, в первую очередь бегут оплачивать коммунальные услуги.

Почему мы устанавливаем мораторий на пеню, мотивируя это задержками выплаты зарплаты? Ведь, придя в магазин или на рынок, все, в том числе и те, кому задерживают зарплату, могут приобрести товары, лишь заплатив за них живые деньги. Чем продавцы коммунальных услуг отличаются от продавцов хлеба, молока или картофеля? Пусть раньше почти все многоквартирные дома обслуживались государственными или муниципальными предприятиями. Но сейчас значительная часть тех, кто обслуживает коммунальную сферу, является частными структурами. Почему государство делает социальные подарки за их счет? Как быть, например жилищно-строительным кооперативам, ОСББ или тем таки жэкам, которым предприятия теплокоммунэнерго начисляют штрафы и пеню за несвоевременную оплату счетов за тепло (их законодательно от уплаты пени и штрафов никто не освободил), а они не могут начислить такие же штрафы и пеню тем, кто не считает нужным своевременно платить за коммунальные услуги. Если речь идет о ЖБК или ОСББ, то картина становится еще более абсурдной. Ведь все ровно начисленную пеню и штрафы вынуждены в конце концов платить за свой счет все владельцы квартир, в том числе и те, кто своевременно и в полном объеме платит за ЖКУ. Ну а с должников, в худшем для них случае, через суд с огромными трудностями можно получить лишь сумму задолженности и никаких тебе штрафов и пени. Ну и зачем тогда оплачивать коммунальные услуги, если их можно безо всяких проблем оплатить лет через пять? Если государство так заботится о тех, кто не получает своевременно зарплату, то пусть законодательно предусмотрит уплату со стороны работодателей пени и штрафов на таком уровне, чтобы было невыгодно задерживать платежи. Ну а если кто-то из народных избранников хочет устроить аукционы неслыханной щедрости и выступает против уплаты пени безответственными плательщиками коммунальных услуг, то я готов принести ему счет на тридцать пять тысяч гривен, которые сейчас в виде штрафов и пени выставлены Киевэнерго жилищно-строительном кооперативе, в котором я «имею радость» быть председателем правления. Пусть оплатит его и потом я готов вместе с ним поплакать о тяжелой судьбе недобросовестных плательщиков коммунальных услуг.

И опять “но”...

Выступая за пеню, я в то же время хотел бы узнать: а почему мы платим за тепло, которого нет в наших жилищах? Напомню, что плата за тепло составляет львиную долю коммунальных платежей. Почему правительство сокращает бюджетные расходы на реформы в коммунальном секторе, вместо этого тратит безумные деньги на строительство дорог, которые неизвестно какого черта связывает с Евро 2012? Причем строят их по неслыханным ценам! Понятно, что красть бюджетные деньги на строительстве дорог значительно легче, чем на установлении общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Интересно также, почему если и устанавливают счетчики, то такие, которые не показывают реальных объемов потребленного жилым домом тепла? В Киеве и других городах Украины ставят преимущественно приборы, которые показывают лишь объемы поданного теплоносителя, но неизвестно какой температуры. И совсем неизвестно с какой температурой теплоноситель вышел из дома. А именно разница между температурами входа и выхода теплоносителя из дома и отображает реальный объем потребленного тепла. При этом многие эксперты отмечают, что в действительности жилые дома не потребляют столько тепла, сколько их насчитывает теплокоммунэнерго.

Настаивая на введении пени, я также хотел бы понять, когда правительство собирается проводить коммунальную реформу, если первый ключевой ее элемент – внедрение во всех многоквартирных домах объединений совладельцев, планируется лишь с 2015 года. Почему граждане вынуждены неведомо как долго платить по коммунальным тарифам, которые формируются на нереформированном, монополизированном рынке коммунальных услуг?

Следовательно очевидно, что без реформ в коммунальном секторе и без учета реально предоставленных услуг введение пени за несвоевременную уплату ЖКУ – это опять лишь попытка правящей верхушки использовать население в собственных целях.

Пенсионный возраст - “но”... Демагогия оппозиции относительно решения правительства о повышении пенсионного возраста вызывает откровенное раздражение. Особенно когда знаешь, что специалисты еще лет пятнадцать назад криком кричали о постепенном, но неминуемом сползании к ужасному дефициту солидарной пенсионной системы, которое нас ожидает, если не начать повышать пенсионный возраст еще в начале так называемых нулевых лет. Шумные заявления наших горе-не-опозиционеров о том, что в Украине средняя ожидаемая продолжительность жизни меньше шестидесяти лет и потому ни при каких условиях нельзя повышать пенсионный возраст, – нельзя воспринимать всерьез. Весной прошлого года автор этих строк популярно на основе данных Госкомстата разъяснял, почему утверждение о том, что наши граждане не доживают до шестидесяти лет не соответствует действительности. Прибавлю только, что чем дольше мы будем оттягивать с решением о повышении пенсионного возраста (хотя бы сначала для женщин), тем с более сложными экономическими проблемами мы в дальнейшем будем сталкиваться.

Итак и в этом случае я поддерживаю намерения правительства, но опять вынужден говорить “но”...

Во-первых, запускать в действие механизм повышения пенсионного возраста стоит лишь тогда, когда экономика начнет выходить из кризиса и будет расти спрос на рабочую силу. Иначе мы лишь создадим дополнительные экономические проблемы, потому что если в условиях значительной безработицы, особенно среди молодежи, не будут выходить на пенсию женщины и таким образом продолжать занимать рабочие места, – то из бюджета придется выплачивать помощь по безработице молодым людям, которые таким образом начинают самостоятельную трудовую жизнь с иждивенчества. В стратегическом и тактическом плане это и по финансовой, и по моральной причине еще хуже для государства.

То есть если даже принимать решение о повышении пенсионного возраста для женщин, то стоит начинать это не с 2011, а с 2012 года. При этом предусмотреть, что выходить на пенсию смогут лишь женщины, которые достигли не пятидесяти с половиной лет, как бы это было в 2011 году, а пятидесяти шести. Таким образом, удастся выйти на запланированную траекторию повышения пенсионного возраста, избегая указанных выше проблем.

Во-вторых, действительно, повышать пенсионный возраст нужно, но почему до сих пор ранний выход на пенсию для значительного количества наемных работников, которые работают на тяжелых видах работ (шахтеров, металлургов и тому подобное), оплачивается за счет солидарной пенсионной системы и госбюджета, хотя работают они по большей части в частных компаниях? Почему до сих пор не принято законодательство, которое обязывает владельцев частных предприятий, которые используют наемных работников на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда (по так называемым спискам №1 и№2), создать корпоративные пенсионные фонды с соответствующими отчислениями в интересах своих наемных работников, хотя об этом говорилось еще десять лет назад? Почему прибыли от использования труда людей в тяжелых условиях получают частные владельцы, а расходы несет государство, то есть каждый из нас?

Пенсионный возраст для женщин повышать нужно, но почему у нас здоровым, в полном расцвете физических и интеллектуальных сил мужчинам, которые завершают службу в армии или в правоохранительных органах, начинают платить пенсию уже в сорок пять лет? Не пример ли это вопиющего абсурда в государстве, которое много лет подряд едва сводит концы с концами? Если государство хочет стимулировать профессиональную службу в армии или правоохранительных органах, то почему вместо того, чтобы выплачивать пенсию здоровым мужикам в сорок пять лет, не дать им возможность получить под государственные гарантии льготные долгосрочные кредиты для начала собственного бизнеса и не оплатить переобучение в Украине или даже за границей?

Опять таки, действительно, повышать пенсионный возраст нужно, потому что в условиях неуклонного старения населения, мы не сможем сбалансировать солидарную пенсионную систему. Но почему у нас десятки тысяч пенсионеров получают пенсии, что в десятки раз больше среднего размера пенсий по стране? Это вопрос не столько финансовый, сколько морально-этический. Почему мы устанавливаем государственным чиновникам пенсии в десятки тысяч гривен, и при этом у нас миллионы пенсионеров нищенствуют? О какой социальной справедливости в этом случае может идти речь?

...Следовательно, повышать пенсионный возраст, тарифы на газ и возвращать пеню, бесспорно, необходимо, невзирая на шумную демагогию от части оппозиции, которая желает дорваться до бюджетного корыта и не страдает моральными комплексами относительно судьбы собственного государства. Но все эти решения будут восприниматься обществом лишь тогда, когда они будут составляющей частью экономических реформ, честной и прозрачной политики власти относительно использования бюджетных средств. Иначе мы будем иметь дело лишь с попытками представителей олигархических групп, которые находятся у власти, переложить груз реформ на десятки миллионов рядовых граждан, вместо этого обеспечивая обогащение кучки властей предержащих и своих бизнесовых кругов.

Борис Кушнирук