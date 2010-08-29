Что Янукович будет делать в Берлине?

Во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию в понедельник, 30-го августа, будет обсужден вопрос европейской интеграции и борьбы с организованной преступностью.

Об этом сообщила посол Украины в ФРГ Наталия ЗАРУДНА в интервью Deutsche Welle.

"Конечно, будет и вопрос о дальнейшем прогрессе либерализации визового режима", - отметила посол.

По ее словам, речь идет не о том, как лучше и кому выдавать визы, а о том, чтобы устранить визовый фактор вообще как препятствие на пути двухстороннего бизнеса.

«Отсутствие виз будет положительно влиять и на тех украинцев, которые уже находятся в Германии», - убеждена Н.ЗАРУДНА.

«Но еще до того, как Германия и Украина либерализируют визовый режим, нужно эффективно решить проблему организованной преступности», - объяснила посол.

«Как ожидается, во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Берлин впервые на таком уровне Украина и Германия подпишут соглашение об общих действиях против организованной преступности и международного терроризма. Немецкие и украинские органы внутренних дел смогут тогда общаться напрямую, чтобы не допустить злоупотреблений в свободе перемещения в Европе и нарушений визового законодательства», - отметила Н.ЗАРУДНА.

"Это есть одна из составляющих нашего сотрудничества с точки зрения снятия определенных предостережений со стороны Германии относительно возможности Украины противодействовать этим преступлениям в контексте безвизового режима", - объяснила посол Украины в ФРГ.

Предусматривается, что в рамках нового соглашения немецкие эксперты будут помогать Украине устроить должным образом границы, а также будет настроено сотрудничество в обмене информацией в электронном виде.

Еще одной темой переговоров, констатировала посол, будет зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Украина надеется, что Германия проявит здесь больше настойчивости.

"Мы считаем, что Германия могла бы быть более открытой", - считает Н.ЗАРУДНА.