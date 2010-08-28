Томенко: в мажоритарных округах скупят не только гречку, но и сахар

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что при сегодняшних условиях смешанная система на местных выборах приведет к “избирательному парадоксу”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он выразил в интервью телеканалу ICTV.

Н.ТОМЕНКО отметил, что, по его прогнозам, в Западной Украине и значительном количестве регионов Центральной Украины по партийным спискам наибольший рейтинг будут иметь оппозиционные партии, но при этом за счет мажоритарных округов, где будет полноценно задействован админресурс и финансы, победят депутаты, которые сформируют большинство в поддержку местной исполнительной власти, Президента, правительства и Партии регионов.

«Таким образом, возникнет ситуация, когда местные общины проголосуют за программы одних партий, а большинство будет сформировано на основании программ других», - отметил он.

Еще одним следствием выборов по мажоритарным округам Н.ТОМЕНКО считает то, что «можем ожидать дефицита не только гречки, но и сахара, и так называемых ходовых товаров». Как пример вице-спикер назвал ситуацию в Полтаве, где в последние месяцы один из кандидатов на должность городского председателя выдает более ста тысяч продуктовых наборов еженедельно. «Поэтому очевидно, что сейчас у производителей массово скупаются товары народного потребления с понятной целью, и когда правительство говорит, что это делают спекулянты – это не отвечает действительности. Это делают политические спекулянты, которые сотрудничают и будут сотрудничать с властью», - сказал Н.ТОМЕНКО.