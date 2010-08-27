Мэр Днепропетровска: я впервые получил возможность обновить команду

Мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО назначил своим первым заместителем руководителя Фонда «Наш дом – Днепропетровск» Игоря ЦЫРКИНА. Назначение прошло в ходе 60-й сессии горсовета в пятницу, 27 августа, передает ИА «Новый мост».

По словам И.КУЛИЧЕНКО, назначение И.ЦЫРКИНА на должность первого заместителя положительно скажется на развитии города.

«Я впервые получил возможность обновить управленческую команду и приступить к реализации городских программ. Сегодня, впервые за 5 лет, удалось наладить конструктивную работу горсовета. Я бы отметил, что это произошло благодаря решительности и политической воле нового губернатора Александра ВИЛКУЛА, - сказал мэр. - Однако проблем много. Эти проблемы требуют срочного и системного решения. Для этого в команде должны быть не популисты, а управленцы. Такие люди всегда в дефиците, вы же знаете, поэтому я пригласил в команду И.ЦЫРКИНА на пост моего первого заместителя. Команду надо усиливать».

В свою очередь И.ЦЫРКИН отметил, что он с благодарностью принял предложение И.КУЛИЧЕНКО работать в его команде.

«Я понимаю и что делать, и как максимально эффективно использовать ресурсы города. Замечательно, что у нас полностью совпадают взгляды с И.КУЛИЧЕНКО на решение ключевых проблем городского хозяйства. И я на все сто процентов использую представившуюся возможность поработать плечом к плечу с таким опытным и профессиональным руководителем как Иван Иванович», – сказал И.ЦЫРКИН.

И.ЦЫРКИН и И.КУЛИЧЕНКО отметили, что Фонд «Наш дом – Днепропетровск» продолжит свою работу и вместе с Партией регионов и новой командой городской власти примет самое непосредственное участие в работе на благо города.

Как сообщалось, 2 августа 2010 года мэр Днепропетровска И.КУЛИЧЕНКО вступил в Партию регионов. Партийный билет мэру города вручил председатель областной организации Партии регионов, Днепропетровский губернатор Александр ВИЛКУЛ.

И.ЦЫРКИН вступил в Партию регионов 8 августа с. г.