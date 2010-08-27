Укравтодор: дорогу в «Межигорье» ремонтируют по требованию УЕФА

Ремонтные работы на автодорогах в сторону Конча-Заспы и «Межигорья» выполняются по требованию УЕФА в рамках подготовки к проведению Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, об этом говорится в разъяснении «Укравтодора».

В пресс-службе напомнили, что в начале августа Н.ТОМЕНКО обратился к руководству «Укравтодора» с требованием объяснить, на основании каких решений и за какие средства осуществляется ремонт «VIP-дорог», в частности, дороги от Киева в направлении Конча-Заспы, где находятся много домов высокопоставленных должностных лиц, и строительство и замена дорожного покрытия с привлечением большого количества техники и работников по маршруту от центра Киева к резиденции «Межигорье», где, как известно, проживает Президент Виктор ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Государственная служба автомобильных дорог Украины сообщила, что многолетняя проблема транспортного сообщения на подходах к столице нуждается в безотлагательном решении в канун проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

В письме отмечается, что соответствующие предостережения по этому вопросу были выражены в процессе подготовки Украины к Евро-2012 международными учреждениями, в частности УЕФА.

В письме также сообщается, что до 2012 года “Укравтодор” должен завершить начатые ремонтно-строительные работы по маршрутам Евро-2012 на подходах к Киеву по автодорогам Киев - Чоп, Киев - Одесса, Киев - Ковель - Ягодин, Киев - Харьков - Довжанский, улучшить техническое состояние дороги Киев -Чернигов - Новые Ярыловичи, а также других, которые нуждаются в безотлагательном ремонте. А на дороге Киев - Обухов и Киев - Вышгород - Десна из-за постоянных недоремонтов значительно ухудшилась аварийно-опасная ситуация, которую необходимо ликвидировать до начала Евро-2012.

Кроме того, «Укравтодор» сообщил, что по автодороге Киев - Обухов, кроме ремонта проезжей части с ее расширением в начале трассы для обеспечения пропускной способности дороги, предусматривается отремонтировать существующие автобусные остановки с автопавильонами, установить транспортное ограждение протяженностью 11,5 км, выполнить работы по разметке пешеходных переходов в количестве 26 единиц, обустроить пешеходные дорожки протяженностью 2,5 км, а также выполнить другие работы, связанные с приведением в надлежащее состояние технических средств ее обустройства.

А по автодороге Киев - Вышгород - Десна на подъезде к Киеву также предусматривается отремонтировать покрытие дороги, обустроить освещение на аварийно опасных участках протяженностью 8,3 км, улучшить состояние остановок общественного автотранспорта в количестве 4 единицы, обустроить пешеходные дорожки длиной 1,5 км и реализовать другие мероприятия, связанные с безопасностью движения.