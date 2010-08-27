Российские адмиралы замолвили слово перед Януковичем за Макаренко

Группа адмиралов и старших офицеров Военно-Морского Флота России призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять меры для изменения меры пресечения в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО, арестованного в рамках расследование уголовного дела о нанесении Украине ущерба по результатам рассмотрения иска компании RosUkrEnergo к "НАК Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитражном суде.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении адмиралов и офицеров ВМФ РФ к В.ЯНУКОВИЧУ.

«Суть нашего обращения связана с судьбой МАКАРЕНКО Анатолия Викторовича, бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины, нашего сослуживца на атомном подводном флоте в Заполярье и в Федеральной пограничной службе России», - говорится в обращении.

Авторы документа, среди которых Герои России и Советского Союза, сообщают Президенту Украины, что накануне Дня Военно-Морского Флота России 25 июля, «которые качественно, по новому отмечался нашими государствами», с целью моральной поддержки А.МАКАРЕНКО и его семьи через украинские средства массовой информации они призвали изменить в отношении него меру пресечения, «поскольку уверенны в том, что он не скроется от правосудия, и не будет препятствовать объективному расследованию дела».

«К сожалению, 20 августа 2010 года Печерский районный суд Киева продлил А.В.МАКАРЕНКО срок пребывания под стражей до 10 октября 2010 года”, - сказано в обращении.

Адмиралы и офицеры ВМФ РФ подчеркивают, что никоим образом не пытаются вмешиваться в ход следствия или давать рекомендации. Вместе с тем, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, они пишут: «Вынуждены информировать Вас, что в течение двух месяцев пребывания А.В.МАКАРЕНКО под стражей с ним всего дважды проводились следственные действия, свидания с семьей запрещены. Мы понимаем, что подобные «шероховатости» в следственных действиях имеют место не только в Украине, но и в других странах, в том числе в Российской Федерации. Но, учитывая общемировую практику правосудия относительно нецелесообразности содержания под стражей лиц, которые обвиняются в экономических преступлениях, надеемся, что ее применение возможно и в этом конкретном случае».

В связи с этим авторы документа обращаются к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой принять меры для изменения меры пресечения в отношении А.МАКАРЕНКО.

Обращения подписали Герой Российской Федерации, вице-адмирал запаса М.В.МОЦАК, Герой Российской Федерации, контр-адмирала запаса В.Ф.МАКЕЕВ, вице-адмирал запаса А.В.БАГЛАЕВ, контр-адмирал запаса И.В.ДОНСКОЙ и другие. Также письмо по поручению 23-х членов экипажа, где проходил службу А.МАКАРЕНКО, подписал его бывший командир, капитан I ранга запаса В.А.УТКИН.

В обращении отмечается, что такую позицию «разделяют сотни других действующих офицеров».

В своем предыдущем обращении адмиралы и старшие офицеры ВМФ России отмечали исключительную порядочность своего бывшего коллеги А.МАКАРЕНКО, который нес службу на атомных подводных лодках Северного флота.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможку газа «РосУкрЭнерго». В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

20 августа Печерский районный суд Киева продлил его арест до 10 октября.