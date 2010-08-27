Табачник возобновит медосмотры в начальных классах школ

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что правительство планирует возобновить на протяжении сентября-декабря обязательность медицинских осмотров в начальных классах школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сообщил сегодня на пресс-конференции после завершения расширенного заседания правительства по вопросам образования.

«Предыдущее правительство отменило обязательный медицинский осмотр школьников в средних учебных заведениях и перенесло это в поликлиники. Дальше возникли безумные очереди, недовольство родителей. На сегодняшнем заседании Кабинета министров принято постановление о возвращении обязательных медицинских осмотров детей в средние учебные заведения», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

В то же время министр отметил, что к началу нового учебного года невозможно одновременно перенести из поликлиник в школы проведение медицинских осмотров в школах учеников всех классов. «Мы вместе с Министерством здравоохранения предлагали сделать это только для учеников начальной школы, начиная с первого и завершая пятым классом. Начиная со второго полугодия учебного года мы эту норму вернем полностью на всю среднюю школу», - объяснил он.

Д.ТАБАЧНИК убежден, что предыдущее правительство, отменив норму об обязательности медицинских осмотров, продемонстрировало популизм. «Я не знаю, почему предыдущее правительство это отменило, считаю, что это решение было неправильным, популистским и непродуманным», - подчеркнул министр.