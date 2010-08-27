Эксперт: новые партии на выборах будут в заведомо неравных условиях

Политолог, кандидат политических наук Александр ПАЛИЙ считает, что ситуация вокруг изменений к закону о местных выборах подтверждает конъюнктурность наибольших политических сил.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По мнению А.ПАЛИЯ, созыв внеочередной сессии Верховной Рады специально для внесения изменений в закон о выборах депутатов местных советов демонстрирует, что даже нынешняя власть не в состоянии полностью пренебрегать общественным мнением. Хотя, добавил эксперт, критика была далеко не главной причиной изменения позиции правящей коалиции.

По его словам, приняв решение, что на выборы могут идти только те местные организации партий, которые были зарегистрированы по меньшей мере за год до дня выборов, правящая коалиция четко указала, что она боится конкуренции.

В то же время, отметил А.ПАЛИЙ, этот страх разделяла и наибольшая оппозиционная сила – Блок Юлии Тимошенко, депутаты которого дали коалиции беспрепятственно принять дискриминационный закон о местных выборах. А в настоящее время депутаты от БЮТ даже выражают сомнения, что их фракция поддержит предложенные изменения к данному закону, добавил эксперт.

При этом А.ПАЛИЙ отметил, что попытка всячески ограничить доступ новых политических сил к власти была основной причиной прошлогодних переговоров БЮТ и Партии регионов относительно создания широкой коалиции с целью отменить президентские выборы.

Между тем, открытие возможностей для новых политических проектов принимать участие в выборах, если оно произойдет, безусловно, станет позитивным фактом, подчеркнул А.ПАЛИЙ. Хотя, признал он, даже если новые партии будут допущены к участию в выборах, они будут находиться в заведомо неравных условиях – Партия регионов поставила под жесткий административный контроль местные власти, сконцентрировала медиа-ресурс и при любом законе правящая коалиция будет иметь большинство в избирательных комиссиях.

Кроме того, отметил А.ПАЛИЙ, сохранены выборы в мажоритарных округах по системе относительного, а не абсолютного большинства. “Это открывает путь для манипуляций техническими кандидатами, „обработки” ограниченных целевых групп и вообще всевозможных проходимцев. Есть случаи, когда на выборах побеждали люди, которых поддержали меньше 10% общества. Но этот вопрос правящую коалицию не волнует”, - сказал эксперт.