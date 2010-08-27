Герман комментирует падение рейтинга ПР: рейтинг Обамы тоже упал

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает естественным падение рейтинга Партии регионов почти на 15%.

Такое мнение она высказала в интервью газете «Сегодня».

В частности, комментируя последние данные Центра Разумкова, в соответствии с которыми рейтинг Партии регионов за полгода упал с 42% до 27,6%, А.ГЕРМАН отметила: «Это естественно».

«Рейтинг ОБАМЫ (Президент США – УНИАН) тоже упал. Но наши потери не катастрофические. Это наименьшее снижение рейтинга, которого можно было ожидать в то время, когда мы должны принимать непопулярные решения, чтобы вывести страну из кризиса. Но мы работаем не для рейтинга. Думаю, люди оценят результат», - сказала она.