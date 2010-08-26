Харе не простят, что вынес сор из избы?

Народный депутат Украины, руководитель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА “занимается немотивированным „самопиаром”, имиджево паразитируя на правительстве и Президенте”. Такое мнение высказал политический эксперт Анатолий ЛУЦЕНКО в комментарии Gazeta.ua.

Издание напоминает, что оппозиция анонсировала на первые дни сентября акции протеста с социальными лозунгами. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что прежде всего они будут касаться вопросов повышения тарифов на газ и коммунальные услуги. По прогнозу экспертов, эти мероприятия могут стать первым действенным ударом оппозиции по власти. Вопрос усугубляється определенными расхождениями относительно тарифных вопросов и в стане Партии регионов. Руководитель ФПУ „регионал” В.ХАРА неоднократно критиковал правительство за повышение цен. В свою очередь коллега по партии Владислав ЛУКЬЯНОВ критически оценил такие действия В.ХАРЫ.

Комментируя эту ситуацию, А.ЛУЦЕНКО заявил, что руководитель Федерации профсоюзов Украины занимается „самопиаром”: „В ситуации, когда действительно нужно предложить комплексную программу социальной амортизации в условиях кризиса, они занимаются немотивированным „самопиаром”, имиджево паразитируя на правительстве и Президенте”. В качестве примера А.ЛУЦЕНКО напомнил о заявлении В.ХАРЫ о невыполнении правительством требований перед МВФ: „Украинской стороне в процессе важных переговоров с Фондом это создавало дополнительный негативный фон”. Эксперт отметил, что такие действия руководителя Федерации профсоюзов подогревают общество перед осенним наступлением Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ЛУЦЕНКО отметил, что в сегодняшних условиях, когда власть воспринимается как единая команда под руководством Виктора ЯНУКОВИЧА „любые неурядицы и дрязги отражаются и на нем лично. Поэтому странно, что В.ХАРА игнорирует корпоративные правила „регионалов” и этим вредит имиджу Президента”. Это, по мнению эксперта, может иметь серьезные последствия: „Подстрекательство масс в и без того непростых экономических условиях во время выборов ПР не нужно. Новая властная команда привыкла к консолидированности и дисциплине. Она всегда нервно реагирует на „вынос мусора из избы”. Не исключаю, что накануне местных выборов Банковой будет нужен более опытный в этой сфере руководитель Федерации профсоюзов. Вероятность его замены остается значительной. Это вполне вероятно, ведь с осени во власти ожидаются серьезные изменения. Есть соответствующая информация и о нынешнем лидере ФПУ”.

По словам А.ЛУЦЕНКО, сегодня в Партии регионов кадрового голода не существует. Предметом конкуренции между разными группами влияния являются, даже, не конкретные должности, а секторы влияния. Профсоюз сам по себе является таким сектором, отметил эксперт.