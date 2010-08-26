Королевская: Украину готовят к техническому дефолту

Украину готовят к техническому дефолту и затягивают в «долговую воронку». Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в комментарии УНИАН.

По ее словам, уже сегодня Украина является вторым по объемам привлеченных кредитов заемщиком МВФ, и долг будет продолжать расти. «Правительство определило в бюджетной резолюции на 2011 год, что государственный долг будет находиться на уровне 40% ВВП. Учитывая, что сегодня он составляет около 35% ВВП, можно говорить о том, что в 2011 году госдолг перевалит за отметку 80 млрд. долл. При существующей ситуации в экономике и социальной сфере – это коллапс», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы Комитета Верховной Рады, подобная политика – прямой путь к техническому дефолту. «При этом возникают закономерные вопросы: кто будет санировать Украину? И чем отдавать долги? Продолжение политики внешних заимствований – это путь к потере суверенитета, и уже 20-ая годовщина независимости может стать для нашей страны последней», - подчеркнула она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что сегодня Украина переступает черту, за которой наступает «долговая воронка». «Недавно министр финансов заявил, что до конца года Украина сможет еще привлечь заемные средства, выпустив еврооблигации, – в частности, озвучено намерение взять большой кредит у Китая. Если правительство и дальше будет брать в долг такими темпами, в ближайшие годы вся страна будет работать исключительно на покрытие долгов и ни о каком развитии экономики не будет и речи».

Глава парламентского Комитета считает, что страна могла бы обойтись без новых заимствований, если бы был принят сбалансированный бюджет, сокращены неоправданно раздутые расходы на содержание госаппарата, проведены реформы, стимулирующие рост экономики. «Пока же мы видим попытки увеличить пенсионный возраст для женщин, повысить цены на газ для населения и ЖКХ, принять драконовский Налоговый кодекс, - отметила Наталия Королевская. – Фактически у власти нет экономической модели, по которой будет развиваться Украина. Решения принимаются сегодня на сегодня, и никто не думает о перспективе».

В качестве негативных примеров, которым ни в коем случае не должна подражать Украина, глава парламентского Комитета назвала действия правительств Руанды, Югославии, Мексики и Аргентины, где чрезмерные займы МВФ привели к разрушительному экономическому кризису, массовым банкротствам и даже гражданским войнам.

Справка УНИАН. В начале июня Украина получила от российского ВТБ 2 млрд. долларов кредита перед размещением суверенных евробондов. Предполагается, что объем выпуска 10-летних евробондов составит 2 млрд. долларов.

В июле Украина получила от МВФ 1,9 млрд. долларов первого транша в рамках программы stand by общим объемом 15,15 млрд долларов.

В обнародованных в начале августа материалах МВФ отмечено, что в третьем квартале Украина планирует разместить еврооблигации на 1,3 млрд. долларов.