Партия регионов совершает в Киеве большую политическую ошибку?

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» призывает народных депутатов Украины, общественные организации и всех киевлян совместными усилиями не допустить противоправной ликвидации районных советов в Киеве. С соответствующим открытым обращением выступил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ в связи попытками властей ликвидировать районные советы Киева и отменить проведение выборов в столице.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ утверждает, что окончательно снять политические спекуляции по этому поводу можно, передав все вопросы создания и ликвидации районов в городах в компетенцию исключительно Верховной Рады Украины. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в п. 29 ст. 85 Конституции Украины, Закон «О местном самоуправлении в Украине» и Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве».

По словам общественного деятеля, все действия, направленные на ликвидацию райсоветов, являются незаконными. «Если есть проблемы с деятельностью райсоветов, то их нужно решать исключительно путём переизбрания, в том числе через выборы 31 октября, для этого существует законная процедура. Как известно, мэр может ставить вопрос о досрочном прекращении полномочий райсоветов и о новых выборах», – отмечает он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ подчеркнул, что на сегодня многие райсоветы в городах представляют территории, которые по численности населения намного больше сельских районов. «Но ведь сельские районы в Украине не ликвидируются каждый день в зависимости от политической ситуации. Райсоветы – это полноценные административно-территориальные единицы, а их ликвидация – абсолютно конъюнктурные действия», – считает общественный деятель.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ утверждает, что противоправные действия власти, направленные на ограничение права граждан избирать власть в Украине, приобретают системный характер. «Я напомню, что в 2001 году тогдашний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО уже сократил количество районов в Киеве с 14 до 10. Он же перед выборами 2006 года пытался снова сократить количество районов с 10 до 7, мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ также пытался провести сокращение районов. Получается так, что как только руководители районов не совсем лояльны к городским властям, то сразу же начинает подниматься вопрос о ликвидации районов как таковых», – сказал он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также напомнил, что 16 ноября 2008 года жители Шевченковского района Киева на референдуме выступили против его ликвидации. Учитывая желание людей сохранить район, этот вопрос уже не должен быть предметом обсуждения, считает общественный деятель.

«Ещё одним вопиющим фактом стала отмена очередных местных выборов, которые изначально были запланированы на 30 мая 2010 года. Тогда граждан попросту лишили избирательного права», – отметил он.

Кроме этого, по словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, в июле этого года были отмененывнеочередные выборы в 154 населённых пунктах якобы потому, что на 31 октября назначены очередные. «Но это же не повод для отмены внеочередных выборов. Есть решение Конституционного Суда по отмене выборов в Тернопольский областной совет, которое установило, что Верховная Рада не вправе отменять уже назначенные местные выборы. Это демократический инструмент, предусмотренный Конституцией. Но, тем не менее, уже второй раз в текущем году парламент сделал это», – подчеркнул он.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, отдельного внимания заслуживает срыв выборов в городе Измаил (Одесская область), которые были назначены на 1 августа 2010 года. «Несмотря на то, что выборы были отменены, в Измаиле подготовка к ним проходила в плановом режиме, поскольку было указание Центральной избирательной комиссии, было решение Конституционного Суда. Но городские власти всё-таки сорвали эти выборы», – отметил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что инициатива ликвидировать райсоветы в Киеве ещё раз подтверждает систематичный характер противоправных действий власти. «Четвертый вопиющий факт – это как раз попытка ликвидировать районы в Киеве и сорвать выборы в столице вообще. Власть хочет полностью лишить права киевлян голосовать 31 октября, поскольку выборов мэра и в городской совет нет, а есть только выборы в райсоветы, и те хотят отменить. Я думаю, что Партия регионов совершает крупную политическую ошибку и ещё больше снижает доверие к своей политической силе, к руководству страны, которое это всё одобряет», – акцентировал он.

Учитывая вышеизложенное, главный координатор «Форума спасения Киева» призывает всех активных граждан, общественные организации и политические силы выступить против ликвидации райсоветов в столице. «Эту порочную практику нужно прекратить. На произволе городских властей в этом вопросе необходимо поставить жирный крест», – заявил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ подчеркнул, что существуют разные способы, чтобы остановить незаконные действия. «Это пикеты, петиции, демонстрации, митинги. Кроме того, есть судебная процедура остановки любых незаконных решений. Нужно любыми методами – и судебными, и внесудебными – остановить эту вакханалию», – подчёркивает он.

Если же всё-таки городским властям удастся ликвидировать райсоветы, такое решение не должно выполняться, подчеркивает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ. «Все райсоветы должны и дальше нормально функционировать. Я думаю, что киевляне должны пробудиться и понять, что завтра у них отберут последнее», – подытожил он.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины решением № 11-рп/2001 от 13 июля 2001 годаопределил, что рамки полномочий городских советов, в частности относительно создания и ликвидации районов в городе Киеве законами Украины чётко не указаны и не отнесены к компетенции любых других органов. «Исходя из специального конституционно-правового статуса города Киева как столицы Украины, эти вопросы может решать Киевский городской совет», – сказано в решении КСУ. Тогда обращение в суд было вызвано решением Киевского горсовета, которым в Киеве вместо 14 районов было создано 10 новых районов.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что Партия регионов планирует ликвидировать районы и, соответственно, районные советы Киева, с целью отмены выборов в столице осенью этого года, поскольку рейтинг Партии регионов в Киеве не позволяет им занять лидирующие позиции по итогам голосования.

Реализовать задуманное планируется путём внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве». Примечательно, что соответствующие изменения необходимо принять в течение первой пленарной недели – до 11 сентября, поскольку в этот день уже стартует избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления.

В соответствии с постановлением Верховной Рады Украины, очередные выборы во все местные органы власти, кроме выборов Киевского городского головы, депутатов Киевского горсовета и Тернопольского облсовета, должны состояться 31 октября текущего года.

В то же время, в самой Партии регионов опровергают намеренияликвидировать районы. «Информация не соответствует действительности. Мы не собираемся ликвидировать районы, а ставим себе цель возглавить райсоветы», – в частности, заявил руководитель пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов Константин ТРИФОНЕНКО.

Вместе с тем, уже 25 августа должно состояться первое пленарное заседание VI сессии Киевского городского совета VI созыва. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской голова Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В повестке дня пленарного заседания первым стоит вопрос «Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» о создании (несоздании) районных советов.

На сегодняшний день некоторые города в Украине отказались от функционирования районных советов. Так, 19 ноября 2009 года Черкасский городской совет принял решение №5-226 «О несоздании районных в городе Черкассы советов». Однако 25 мая 2010 года Сосновский районный суд г. Черкассы отменил это решение, признав его противоправным.

25 ноября 2009 года Харьковский городской совет принял решение о том, что районные советы города не будут больше создаваться после истечения срока полномочий действующих. Ликвидацию райсоветов в Харькове поддержали 80 депутатов, «против» проголосовали 9 депутатов.

Кроме того, 27 июля 2010 года в Мариуполе был ликвидирован последний в городеИльичёвский районный совет, хотя согласно законодательству районные советы не могут быть расформированы позже, чем за шесть месяцев до местных выборов.