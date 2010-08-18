Партия регионов ставит целью возглавить райсоветы в Киеве

«Информация, недавно появившаяся в СМИ, о том, что Партия регионов планирует ликвидировать районы и, соответственно, районные советы Киева с целью отмены выборов в столице осенью этого года не соответствует действительности. Мы не собираемся ликвидировать районы, а ставим себе цель возглавить райсоветы», - заявил руководитель пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов Константин ТРИФОНЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской горорганизации ПР.

К.ТРИФОНЕНКО подчеркнул, что столичная партийная организации активно готовится к избирательной кампании.

«Городская организация Партии регионов активно готовится к избирательной кампании по выборам депутатов в райсоветы Киева. В связи с тем, что она начинается в сентябре и по закону агитация разрешена с момента начала избирательной кампании, то и наглядная агитация Партии регионов на улицах города на данный момент не ведется», - сказал К.ТРИФОНЕНКО.

Также руководитель пресс-службы Киевской городской организации Партии регионов заявил, что появление подобной информации связано с растущим рейтингом Партии регионов в Киеве и желанием оппонентов очернить партию в глазах избирателей.

«Некоторые политические силы начали избирательную кампанию раньше законных сроков. И начали ее с, так называемой, чернухи в прессе. Честно провести выборы хотят не все, а так как благодаря действиям нынешнего и.о. главы КГГА Александра ПОПОВА рейтинг Партии регионов в Киеве растет, то они решили запустить эту информации, чтобы очернить партию в глазах избирателей», - считает К.ТРИФОНЕНКО.