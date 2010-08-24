У Тимошенко запретили своим депутатам идти на заседание Киевсовета

Депутатская фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете не будет принимать участия в пленарном заседании Киевсовета, на котором запланировано ограничение местного самоуправления в столице путем ликвидации районных в г. Киеве советов.

Соответствующее решение было принято Советом избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» в г. Киеве и президиумом фракции БЮТ в Киевсовете, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

«Обсудив инициативу действующей власти по отмене районных в г. Киеве советов, постановили выразить категорическое возражение планам действующей власти по ограничению местного самоуправления в столице», - говорится в решении совета столичного БЮТ.

«Обязать депутатов Киевсовета фракции БЮТ не принимать участия и не голосовать на ближайшем пленарном заседании сессии Киевсовета, на котором будет рассматриваться вопрос отмены районных в г. Киеве советов», - решил совет киевского БЮТ.

Совет избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко» в г. Киеве также призвала оппозиционные к власти политические силы, в частности, Блок Кличко, объединить усилия ради противодействия планам власти ограничить самоуправление в столице.

В повестке дня пленарного заседания шестой сессии Киевсовета 6-го созыва, который запланирован на 25 августа 2010 г., первым стоит вопрос «Об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде Украины о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» о создании (несоздании) районных советов.