Досрочные выборы мэра Измаила окончательно сорваны

Принятые милицией под охрану избирательные бюллетени не будут выданы жителям Измаила, намеревавшимся 1 августа принять участие в досрочных выборах Измаильского городского председателя в Одесской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый заместитель начальника Одесского областного УВД Анатолий БАХЧИВАНЖИ.

По его словам, «милиция была и остается вне политики. И выполняет на выборах две функции - охрану бюллетеней для голосования и охрану общественного порядка.

«Бюллетени мы приняли под охрану и выдадим их только по решению суда. Не будет решения суда - бюллетени не выдадим», - подчеркнул он.

Комментируя в интервью УНИАН это заявление руководства одесской милиции, председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО отметил, что «по состоянию на 31 июля досрочные выборы мэра Измаила, назначенные постановлением Верховной Рады, вследствие давления местных властей и так сорваны - решение об их отмене приняла вечером 30 июля Измаильская городская территориальная избирательная комиссия».

И завтра тем избирателям, которым в июле были разнесены приглашения принять участие в выборах, на более чем двух десятках избирательных участках Измаила сообщат, что выборы отменены по решению теризбиркома, констатировал он. «Так что заявление милицейского генерала по существу можно расценивать разве что как публичный приказ своим подчиненным, задействованным в охране участков: бюллетени охранять и никому не выдавать», - сказал А.БОЙКО.

Председатель облКИУ уточнил, что «и сегодня, 31 июля, Апелляционный суд Одесской области рассматривает ходатайство и.о. председателя Измаильского горсовета Ирины РУДНИЧЕНКО об аресте отпечатанных избирательных бюллетеней. Иными словами, продолжается судебная волокита, затеянная одесскими властями с целью отмены досрочных выборов».

И это, добавил, он, «вопреки недавнему решению Конституционного Суда Украины, принятому в связи с аналогичной избирательной ситуацией в Тернопольской области, в котором содержится исчерпывающее разъяснение: назначенные парламентом досрочные выборы не подлежат отмене или переносу».