Оппозиция хочет специальное заседание Верховной Рады

Партия «За Украину!» вместе с другими оппозиционными силами будет инициировать специальное заседание Верховной Рады относительно вопросов свободы слова в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «За Украину!», по словам лидера партии Вячеслава КИРИЛЕНКО, на это заседание парламента должны быть приглашены представители международных общественных организаций, занимающиеся проблемами свободы слова.

«Также к участию в таком заседании Верховной Рады Украины должны быть приглашены представители ПАСЕ», - подчеркнул лидер партии «За Украину!».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что последние, события связанные с уничтожением трех независимых телеканалов, исчезновением журналистов, угрозами представителям масс-медиа, свидетельствуют, что власть продолжает фронтальное наступление на последний форпост украинской демократии – независимые СМИ.

«Оппозиционные силы должны хотя бы в этом вопросе найти общий знаменатель и объединиться вокруг вопросов защиты свободы слова», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.