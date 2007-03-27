Черномырдин и Митрофанов откроют Российский центр науки и культуры в Украине

16-00 - Состоится открытие Российского центра науки и культуры в Украине.. В церемонии примут участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине В.Черномырдин, руководитель центрального аппарата Росзарубежцентра Е.Митрофанова, представители МИД Российской Федерации, народные депутаты Украины, представители дипломатического корпуса, государственных структур и российских общественных организаций Украины, деятели науки и культуры Украины (ул.Игоревская,11А). Нужна аккредитация. Телефон: 581-35-95.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter