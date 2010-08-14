Янукович не исключил, что Налоговый кодекс еще придется совершенствовать

Общественное обсуждение проекта Налогового кодекса будет завершено к началу работы осенней сессии Верховной Рады.

Об этом сказал глава Государственной налоговой администрации Александр ПАПАИКА, докладывая Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о ходе обсуждения проекта Налогового кодекса.

Информируя главу государства о ходе обсуждения проекта Налогового кодекса, руководитель ГНА доложил, что общественные слушания прошли во Львове, на очереди – Донецк. Далее будет вторая встреча с представителями крупного бизнеса в Киеве. «Высказывания очень разные. Большинство склоняется до того, что Налоговый кодекс принимать нужно, но с поправками и замечаниями», - сказал А.ПАПАИКА.

В целом, убежден руководитель ГНА, организованный властью процесс общественного обсуждения проекта Налогового кодекса является результативным и идет на пользу делу.

«Раздаются разные предложения. Мы должны найти этическую середину, компромисс, и принять решение», – отметил Президент. В.ЯНУКОВИЧ в то же время не исключил, что в последующем Налоговый кодекс еще придется совершенствовать.

Сегодня, убежден Президент, следует готовиться к принятию Кодекса с обязательным учетом точки зрения и предложений общественных организаций, бизнеса и пр.

Глава государства поручил проинформировать его о результатах общественного обсуждения документа, в частности, относительно поступивших предложений: что пойдет на пользу государству; что нужно изъять из проекта, который будет подаваться на рассмотрение народных депутатов.