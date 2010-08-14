Янукович дал своей Администрации права контроля за армией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 815/2010 «Об обеспечении осуществления контроля за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим указом “с целью обеспечения осуществления контроля над деятельностью Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и в соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 13 Закона Украины «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» на Администрацию Президента Украины возложено обеспечение осуществления полномочий Президента Украины в сфере контроля над деятельностью Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

В связи с чем в Положение об Администрации Президента Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 2 апреля 2010 года № 504, внесено изменение: дополнен подпункт 3 пункта 4 словами «обеспечивает осуществление полномочий в сфере контроля над деятельностью Вооруженных Сил Украины, других военных формирований».

Главе Администрации Президента Украины поручено обеспечить функционирование для осуществления контроля над деятельностью Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Инспекции по вопросам контроля над деятельностью военных формирований в составе Главного управления по вопросам оборонной политики и деятельности правоохранительных органов Администрации Президента Украины (далее - Инспекция).

Документом также определено, что Инспекция изучает состояние боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины, внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы Украины к выполнению задач по назначению, а также состояние готовности Государственной специальной службы транспорта к выполнению задач в особый период, а также к решению других задач в сфере обороны, связанных с использованием объектов национальной транспортной системы Украины. Инспекция также изучает состояние вооружения и военной техники и деятельность военных формирований по утилизации избыточного военного имущества и боеприпасов; состояние реализации военной кадровой политики в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях, обеспечение развития военного образования и науки; состояние выполнения программ реформирования и развития Вооруженных Сил Украины, других военных формирований. Также Инспекция изучает вопросы соблюдения требований Конституции и законов Украины по социальной защите, обеспечению реализации прав и свобод граждан, которые состоят на военной службе в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях, а также состояние обеспечения военной дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях.

Этим Указом признаны утратившими действие:

Указ Президента Украины от 12 декабря 2006 года № 1067 «О мерах по усилению контроля над деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований»;

статья 2 Указа Президента Украины от 30 января 2007 года № 49 «О вопросах обеспечения осуществления контроля Президента Украины над деятельностью военных формирований».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.