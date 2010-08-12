Азаров получил еще одну должность

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возглавил состав украинской части украинско-польского Комитета по вопросам подготовки и проведения финального турнира Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 11 августа.

Согласно решению правительства, ответственным секретарем Комитета назначен председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В состав Комитета также вошли: вице-премьер-министр Украины, к компетенции которого относятся вопросы подготовки и проведения в Украине Евро-2012, министр иностранных дел, министр по делам семьи, молодежи и спорта, министр экономики, министр финансов, министр регионального развития и строительства, министр внутренних дел, министр культуры и туризма, министр транспорта и связи, министр здравоохранения, председатель Государственной службы автомобильных дорог, председатель Гостелерадио.

Кроме того, Кабмин этим постановлением утвердил Положение об украинских частях постоянных межправительственных групп, созданных в пределах Комитета и их состав.