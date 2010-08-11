Арест главы РГА - свидетельство борьбы губернатора с коррупцией?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что арест председателя Березовской райгосадминистрации Одесской области Сергея КУХТЫКА свидетельствует об эффективной и последовательной жесткой позиции руководства области в борьбе с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, так А.ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал ситуацию с задержанием С.КУХТЫКА.

«Жесткая позиция губернатора Эдуарда МАТВИЙЧУКА в борьбе с коррупцией дает уже сегодня свои результаты. Показательно, что задержанный председатель Березовской РГА был членом Партии регионов. Отныне никто не сможет обвинить губернатора в двойных стандартах и избирательном отношении к чиновникам, в зависимости от партийной принадлежности», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, борьба с коррупцией является важным моментом в налаживании эффективного диалога власти с общественностью, в завоевании доверия у населения.

«Сегодня мало кто из избирателей верит в эффективную борьбу с коррупцией. Однако социальный запрос на это присутствует. Вот почему можно не сомневаться, что такое жесткое позиционирование губернатора приведет к росту как его личной популярности, так и политической партии, которую он возглавляет», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совещании глава Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК сообщил, что при попытке получения взятки в размере 8 тыс. долл. за выделение участка земли задержан председатель Березовской районной государственной администрации. По словам Э.МАТВИЙЧУКА, «это задержание является свидетельством того, что в Одесской области все равны перед законом вне зависимости от того, к какой бы партии они не принадлежали».